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TRAGEDIJA

U padu aviona poginulo sedam osoba, među njima bivši vozač NASCAR-a

Avion se srušio na regionalnom aerodromu Statesville u Sjevernoj Karolini

Mjesto nesreće. X

FENA

19.12.2025

U padu poslovnog aviona Cessna 550 u Statesvilleu, Sjeverna Karolina, poginulo je sedam osoba, uključujući bivšeg vozača NASCAR-a Grega Bifflea, saopćio je NASCAR.

Avion se srušio na regionalnom aerodromu Statesville u Sjevernoj Karolini.

Patrola autoputeva u Sjevernoj Karolini je saopštila da se vjeruje da su Biffle i članovi njegove uže porodice među poginulima, ali zbog ozbiljnog požara nakon nesreće zvanična potvrda još nije izvršena. Avion je bio registrovan na kompaniju povezanu s Biffleom.

Zvaničnici će dostaviti spisak sedam osoba u avionu nakon što to potvrdi ured medicinskog istražitelja.

Avion je trebao letjeti za Floridu, ali je ubrzo nakon polijetanja pokušao da se vrati na aerodrom u Sjevernoj Karolini zbog lošeg vremena oko 10:15 sati (15:15 GMT), prema podacima FlightAwarea, stranice za praćenje aviona.

Slika koju su objavili lokalni mediji i društvene mreže prikazuje veliki požar na pisti usred olupine aviona. Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja šalje interventni tim na mjesto događaja i u petak će obavijestiti medije o istrazi.

# AVIONSKA NESREĆA
# NASCAR
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