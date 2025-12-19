Cijena Trampove balske dvorane ponovo skočila: Kako je od 250 porasla do 400 miliona dolara?

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je novo ažuriranje o troškovima izgradnje svoje dugo najavljivane balske dvorane u Bijeloj kući.

Objekat, zbog kojeg je predsjednik srušio historijsko Istočno krilo poznatog zdanja, što je izazvalo brojne kontroverze, sada će koštati 400 miliona dolara, otkrio je Tramp tokom govora na prijemu povodom Hanuke u Bijeloj kući.

- Ja i donatori to poklanjamo, besplatno, ni za šta. Doniramo zgradu koja vrijedi oko 400 miliona. Mislim da ću to uraditi za manje, ali kažem 400. Trebalo bi da to uradim za manje. Uradit ću to za manje. Ali za svaki slučaj, kažem 400. Jer u suprotnom, ako pređem za tri dolara, štampa će reći: ‘Koštalo je više.’ Ja gradim ispod budžeta i prije roka… Uvijek. Znam kako da gradim ispod budžeta. Gradim dobro - rekao je Tramp.

- Bit će to najljepša balska dvorana - dodao je.

- I služit će za inauguracije. Ima prozore sa staklom debljine pet inča. Neprobojna je za sve osim za haubicu. Neprobojna je. Ali reći ću vam, ako jednog dana držim govor i čujem ‘ding, ding, ding’, ja izlazim odatle.

Kompanije poput "Amazon", "Google", "Meta", "Microsoft" i "T-Mobile" ranije su najavile da će donirati novac za ovaj projekat, a objavljena je i kompletna lista donatora. Kritičari, međutim, postavljaju pitanje ko će finansirati održavanje objekta nakon završetka radova, koji su planirani za ljeto 2028. godine.