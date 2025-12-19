Poljski premijer Tusk nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog herojem

Poljski premijer Donald Tusk pohvalio je u petak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, nazivajući ga herojem ne samo u Ukrajini, već i u Poljskoj, te je pozdravio odluku Evropske unije da Ukrajini posudi 90 milijardi eura (105 milijardi dolara) tokom naredne dvije godine.

- Dragi prijatelju, u tri sata ujutro u Briselu donijeli smo odluku o zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu - rekao je Tusk je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim nakon njihovih razgovora u uredu premijera u Varšavi.

- Agresor mora platiti za sve, uključujući gubitke i razaranja. Zato je ruska imovina trajno zamrznuta - rekao je, misleći na raniji sastanak čelnika EU-a u Briselu u petak na kojem su se složili da Ukrajini osiguraju zajam od 90 milijardi eura. Ukrajina će otplatiti zajam tek nakon što primi reparacije od Rusije.

Ojačana pozicija Ukrajine

Dodao je da je sporazum ojačao poziciju Ukrajine u ratu s Rusijom.

Priznajući da bi djelovanje EU uvijek moglo biti efikasnije, poljski premijer je rekao da je zadovoljan što su lideri ispunili svoje obaveze.

- Barem smo učinili ono što smo obećali - rekao je.

Zelenski je, sa svoje strane, pozdravio odluku EU-a, izrazio zahvalnost liderima i definirao taj potez kao značajnu podršku koja zaista jača ukrajinsku otpornost.

- Rusija se jako potrudila da ovo blokira i odgodi. Naši vojnici i civili su izuzetno zahvalni. Evropa je pokazala liderstvo, a takva odlučnost je ključna - rekao je ukrajinski predsjednik.

Podrška Varšave

Zahvalio je Poljskoj na kontinuiranoj podršci, opisujući stav Varšave kao dosljedan i nepokolebljiv.

- Hvala vam što nas podržavate. Poljska nas je podržavala od samog početka rata. Računamo na ovu podršku i zahvalni smo na našem jedinstvu - dodao je.

Ranije u petak, Zelenski se sastao s poljskim predsjednikom Karolom Navrockim, što je bio prvi direktan susret dvojice lidera.

Posjeta je bila značajna zbog neobično koordiniranog tona poljske vanjske politike, uprkos dugogodišnjim razlikama između Navrockog i ministra vanjskih poslova Radoslaca Sikorskog, i, šire gledano, između predsjedništva i vlade, posebno o odnosima Poljske s EU i SAD-om.

Uprkos ovim podjelama, Varšava je predstavila uglavnom jedinstven stav o podršci Ukrajini, naglašavajući strateški prioritet koji se pripisuje Kijevu usred tekućeg rata s Rusijom.

Odgovarajući na pitanja o bilateralnim tenzijama, Tusk je naglasio potrebu za međusobnim razumijevanjem uprkos historijskim i političkim razlikama.

- Vaša borba je naša zajednička borba, za Evropu, za Poljsku i za Ukrajinu - rekao je, hvaleći liderstvo Zelenskog tokom rata.

- Veoma cijenim vaše lične napore. Vi ste heroj ne samo u Ukrajini već i u Poljskoj - rekao je.

Uprkos pozitivnom tonu sastanaka u Varšavi, posjeta je također izazvala kritike u Ukrajini, što odražava stalne osjetljivosti u bilateralnim odnosima.

Kritike u Ukrajini

Solomija Bobrovskaja, zastupnica iz stranke Ukrajinski glas i članica parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i odbranu, napisala je u objavi na Facebooku da bi sastanak između Zelenskog i Nawrockog mogao oblikovati bilateralne odnose u narednim godinama i optužila poljskog predsjednika da čini sve što je moguće kako bi osigurao da se sastanak održi u atmosferi maksimalne napetosti, navodeći zakonodavne inicijative koje utiču na ukrajinske građane u Poljskoj, uključujući promjene socijalnih davanja.

- Ovo nisu pokušaji izgradnje konstruktivnog dijaloga, već napori usmjereni na sticanje simpatija među domaćim biračima - napisala je, opisujući neke poljske akcije kao provokativne i otvoreno neprijateljske.

Istovremeno, Bobrovskaja je rekla da ukrajinske diplomate možda ne žele snažno odgovoriti zbog zabrinutosti oko održavanja tranzita vojne opreme i pomoći preko poljske teritorije.

Zaključila je da dobrosusjedski odnosi s Poljacima ostaju jedini održivi put naprijed i izrazila nadu da će se razgovori pozabaviti ne samo teškim historijskim pitanjima, već i zajedničkom evropskom budućnošću.