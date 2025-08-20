Tuskova izjava o Budimpešti kao mjestu pregovora Zelenskog i Putina razljutila Mađare: "Šta bi preci rekli?"

Izjava poljskog premijera Donalda Tuska, koji je ironično govorio o Budimpešti kao mogućem mjestu sastanka Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, izazvala je reakcije u Mađarskoj.

Politički savjetnik Viktora Orbana, Balaš Orban, oglasio se na društvenoj mreži X i podijelio Tuskov komentar, naglasivši da je poljski premijer očigledno uznemiren.

- Donald Tusk izgleda uznemiren što nije pozvan na razgovore u Vašingtonu. U svojoj frustraciji, on napada naciju s kojom Poljska dijeli dugogodišnje prijateljstvo – baš na dan kada mi, Mađari, slavimo osnivanje naše države. Šta bi njegovi poljski preci mislili o takvom ponašanju - poručio je Orban.

Tusk je podsjetio na neugodna iskustva iz prošlosti kada je riječ o Budimpešti i pregovorima iz 1994. godine.

- Budimpešta? Možda se ne sjećaju svi ovoga, ali 1994. godine Ukrajina je već dobila garancije teritorijalnog integriteta od SAD-a, Rusije i Velike Britanije. U Budimpešti. Možda sam praznovjeran, ali ovaj put bih pokušao pronaći drugo mjesto - izjavio je Tusk.