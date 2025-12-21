Zabranjen alkohol u Rijadu, ali ne svima: Mobiteli u "tajnoj prodavnici" nisu dopušteni

Saudijska Arabija je tiho omogućila bogatim stranim rezidentima kupovinu alkohola u svojoj jedinoj prodavnici alkohola, što predstavlja najnoviji korak u eksperimentu nekada ultrakonzervativnog kraljevstva sa liberalizacijom.

Iako zvanične najave o ovoj odluci nije bilo, vijest se brzo proširila, navodi Associated Press (AP), a sada se u Diplomatskoj četvrti saudijske prijestolnice Rijad mogu vidjeti redovi automobila.

Prodavnica, koja je otvorena u januaru 2024. godine, bila je namijenjena "nemuslimanskim diplomatama".

Prema novim propisima, kupovina alkohola sada je moguća i nemuslimanskim strancima koji posjeduju premium boravišnu dozvolu, izdatu strancima sa specijalizovanim vještinama, investitorima i preduzetnicima.

De facto vladar Saudijske Arabije, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman (Mohammed bin Salman) i njegov otac kralj Salman (kralj Salman) provode dramatičnu politiku liberalizacije u kraljevstvu, s ciljem jačanja međunarodnog poslovanja, privlačenja turizma i smanjenja ekonomske zavisnosti od nafte, piše Associated Press (AP).

Kraljevstvo, koje se pridržava islamskog šerijatskog zakona, otvorilo je bioskope, dozvolilo ženama vožnju automobila i ugostilo velike muzičke festivale. Ipak, politički govor i neslaganje i dalje su strogo kriminalizovani i mogu biti kažnjeni smrtnom kaznom.

Za opštu javnost, alkohol i dalje ostaje zabranjen.

Neobilježena prodavnica podsjeća na duty-free prodavnicu, a njeno vlasništvo zvanično nije otkriveno. Zanimljivo je da su mjere sigurnosti veoma stroge – svaki posjetilac prolazi provjeru podobnosti i pretres prije ulaska. Telefoni i kamere su zabranjeni, a osoblje čak provjerava i naočale.

Associated Press je razgovarao sa nekoliko kupaca koji su napuštali prodavnicu, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog stigme oko alkohola. Istakli su da su proizvodi prilično skupi, te da su diplomate izuzete od poreza na kupovinu, dok vlasnici premium boravišne dozvole nisu.

Kralj Abdulaziz, osnivač Saudijske Arabije, zabranio je prodaju alkohola nakon incidenta 1951. godine, kada je jedan od njegovih sinova, princ Mishari, bio pijan i upotrijebio sačmaricu da ubije britanskog vicekonsula Cyrila Ousmana u Džedi.