Njemačka deportovala Sirijca prvi put od izbijanja građanskog rata

Njemačka je deportovala muškarca u Siriju prvi put od izbijanja građanskog rata u toj zemlji 2011. godine, saopćilo je u utorak ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu.

Krivična djela

Sirijski imigrant prethodno osuđen za krivična djela u Njemačkoj prevezen je u Damask i predan sirijskim vlastima u utorak ujutro, saopćilo je ministarstvo.

- Naše društvo ima legitimni interes osigurati da kriminalci napuste našu zemlju - naveo je ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt u saopćenju za javnost.

Deportacija neposredno prije Božića okončala je višemjesečne razgovore sa sirijskom vladom, koji su odražavali slične napore Berlina da postigne sporazum o deportaciji s talibanima u Afganistanu.

Grupe za ljudska prava kritilovale su napore da se imigranti vrate u bilo koju zemlju, navodeći kontinuiranu nestabilnost i dokaze o kršenju prava.

Njemačka vlada predvođena konzervativcima učinila je ipak, nastavak deportacija u Siriju diplomatskim prioritetom otkako je bivši predsjednik Bashar al-Assad pobjegao iz zemlje prije nešto više od godinu dana.

U julu je Austrija postala prva zemlja Evropske unije koja je deportovala nekoga u Siriju od 2011. godine.

Redovite deportacije

Njemačko ministarstvo objavilo je da su sada postignuti sporazumi s Damaskom i Kabulom koji će omogućiti redovite deportacije "kriminalaca i opasnih pojedinaca" u budućnosti.

Oko milion Sirijaca pobjeglo je u Njemačku kako bi izbjeglo građanski rat, a mnogi od njih stigli su 2015. godine.

Sirijac deportovan u utorak odslužio je zatvorsku kaznu u zapadnoj njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija zbog teške pljačke, tjelesnih ozljeda i iznude.

Ministarstvo je saopćilo da je u utorak u svoju domovinu deportiran i jedan Afganistanac. Taj je muškarac također odslužio zatvorsku kaznu zbog namjernog nanošenja tjelesnih ozljeda i drugih zločina.