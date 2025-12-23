Turski ministar unutrašnjih poslova: Izgubljen kontakt s avionom koji je prevozio komandanta libijske vojske

Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja objavio je u utorak da je izgubljen kontakt s privatnim avionom koji je letio za Libiju, a u kojem se nalazio načelnik Generalštaba libijske vojske, ubrzo nakon polijetanja s aerodroma Esenboga u Ankari.

Poslovni avion tipa Falcon 50, s repnim brojem 9H-DFJ, poletio je u 20:10 sati po lokalnom vremenu (18:10 po srednjoevropskom) na putu za Tripoli. Komunikacija je prekinuta oko 20:52 sati po lokalnom vremenu (18:52 po srednjoevropskom), naveo je Jerlikaja na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Saopštio je da je avion poslao obavijest o hitnom slijetanju u blizini Haymane, okruga južno od turske prijestolnice Ankare.

- Međutim, nije bilo moguće uspostaviti daljnji kontakt s avionom nakon početnog signala za hitno slijetanje - dodao je.

Prema riječima zvaničnika, u avionu je bilo pet putnika, uključujući načelnika libijskog Generalštaba, generala Mohameda Alija Ahmeda Al-Hadada.

Vlasti su pokrenule napore da lociraju avion i pružit će ažuriranja kako se razvoj događaja bude odvijao, dodao je Jerlikaja.