Turski ministar potvrdio: Pronađena olupina aviona u kojem se nalazio libijski general

Olupinu poslovnog aviona tipa Falcon 50, koji je poletio s aerodroma Esenboga u Ankari na putu za Tripoli, pronašli su žandarmerijski timovi oko dva kilometra južno od sela Kesikkavak u okrugu Hajmana, rekao je Jerlikaja.

Olupina privatnog aviona koji je letio za Tripoli, u kojem se nalazio i načelnik Generalštaba libijske vojske, a koji je izgubio kontakt ubrzo nakon polaska iz Ankare, pronađena je južno od turske prijestolnice, izjavio je u utorak turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

Ranije je Jerlikaja objavio da je kontakt s avionom, s repnim brojem 9H-DFJ, izgubljen oko 20:52 sati po lokalnom vremenu (18:52 po srednjoevropskom vremenu), ubrzo nakon što je poletio u 20:10 sati (18:10 po srednjoevropskom).

Rekao je da je avion poslao obavijest o hitnom slijetanju u blizini Hajmane, ali da nakon toga nije bilo moguće uspostaviti daljnju komunikaciju.

Prema riječima zvaničnika, u avionu je bilo pet putnika, uključujući načelnika libijskog Generalštaba, generala Mohameda Alija Ahmeda Al-Hadada.

Vlasti će ažurirati informacije kako se događaji budu odvijali, dodao je Jerlikaja.