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TURSKA

Snimljen trenutak pada aviona kod Ankare: Poginuo libijski vojni vrh, nebo obasjala vatrena kugla

Avion je nestao s radara nedugo nakon polijetanja s aerodroma Ankara Esenbog

Snimak pada aviona. Anadolija

M. Až.

23.12.2025

Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka pada aviona u Turskoj, u kojem je poginuo načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed el Hadad (Mohamed Al Hadad) zajedno s članovima svoje pratnje.

Avion je nestao s radara nedugo nakon polijetanja s aerodroma Ankara Esenbog, a srušio se na području oko dva kilometra od sela Kesikavak, u okrugu Hajmana. Snimci sigurnosnih kamera, koji kruže internetom, prikazuju snažan bljesak za koji se vjeruje da je nastao u trenutku udara letjelice u tlo.

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč saopćio je da je povodom nesreće pokrenuta zvanična istraga.

Ranije je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izjavio da je kontakt s privatnim avionom, u kojem su se nalazili el Hadad i četvero članova njegove pratnje, izgubljen ubrzo nakon polijetanja.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registarske oznake 9H-DFJ, poletio je u 20.10 sati prema Tripoliju, a veza s radarom izgubljena je u 20.52 sata po lokalnom vremenu.

- Sa aviona je primljena poruka o prinudnom slijetanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt s letjelicom nije obnovljen - naveo je Jerlikaja.

# PAD AVIONA
# LIBIJA
# TURSKA
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