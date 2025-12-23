Snimljen trenutak pada aviona kod Ankare: Poginuo libijski vojni vrh, nebo obasjala vatrena kugla

Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka pada aviona u Turskoj, u kojem je poginuo načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed el Hadad (Mohamed Al Hadad) zajedno s članovima svoje pratnje.

Avion je nestao s radara nedugo nakon polijetanja s aerodroma Ankara Esenbog, a srušio se na području oko dva kilometra od sela Kesikavak, u okrugu Hajmana. Snimci sigurnosnih kamera, koji kruže internetom, prikazuju snažan bljesak za koji se vjeruje da je nastao u trenutku udara letjelice u tlo.