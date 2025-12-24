Uznemirujući video / Pitbull napao jednogodišnje dijete u centru grada

Uznemirujući snimak iz Njujorka (New York), na kojem se vidi napad pitbulla na jednogodišnju bebu, proširio se društvenim mrežama i izazvao burne reakcije javnosti, ali i rasprave o sigurnosti na javnim mjestima te odgovornosti vlasnika pasa.

Incident se dogodio na prometnoj ulici u blizini Union Squarea na Menhetnu (Manhattan), gdje je pas iznenada zgrabio dijete za nogu i nije puštao uprkos pokušajima majke i prolaznika da ga odvoje.

Na snimku se vidi kako nekoliko građana pokušava pomoći; jedan muškarac udara psa nogom, dok ga drugi pokušava obuzdati hvatanjem za vrat. Vlasnik psa bezuspješno je vukao povodac.

Pas je dijete pustio tek nakon što je jedan prolaznik posegnuo za krajnjom mjerom i uhvatio životinju s leđa za vrat, što je omogućilo da se beba oslobodi.

Prema pisanju New York Post, dijete je zadobilo više posjekotina i rana na nozi te je hitno prevezeno u bolnicu NYC Health + Hospitals/Bellevue (Njujork), gdje je zadržano na liječenju u stabilnom stanju.

Policija je saopćila da je pas dvogodišnji pit bull po imenu Disco Bubba, te da vlasnik, koji se nakon incidenta udaljio s mjesta događaja i čekao autobus, zasad neće biti krivično gonjen. Odluka policije izazvala je dodatno ogorčenje javnosti.

Daidža napadnutog djeteta izjavio je da će porodica pokušati drugim pravnim i administrativnim putem ishoditi da pas bude uspavan.

Reakcije na društvenim mrežama bile su brojne i oštre. Mnogi korisnici pozvali su na zabranu pitbullova ili obavezno nošenje brnjica u javnosti.