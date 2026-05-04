Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani u kritičnom stanju

Rudi Đulijani (Rudy Giuliani), bivši gradonačelnik Njujorka, trenutno je hospitaliziran i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju.

Vijest o Đulijanijevom zdravstvenom stanju podijelio je njegov glasnogovornik, a o svemu se oglasio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump).

- Naš sjajni Rudi Đulijani, pravi ratnik i daleko najbolji gradonačelnik u historiji Njujorka, hospitaliziran je i nalazi se u kritičnom stanju - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Đulijani je ranije bio hospitaliziran nakon saobraćajne nesreće u New Hampshireu.

Prvi put izabran za gradonačelnika Njujorka 1993., Đulijani je bio zadužen u vrijeme napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine.

Godine 2008. neuspješno se kandidirao za američkog predsjednika, a kasnije je postao jedan od Trampovih savjetnika tokom njegove kampanje 2016. Pridružio se Trampovom ličnom pravnom timu 2018. i ostao je dio njega do izbora 2020. godine.

Nakon Bajdenove pobjede nad Trampom na izborima 2020., Đulijani je širio neutemeljene tvrdnje da su izbori ukradeni.

U Bosni i Hercegovini Đulijani je postao poznat kada ga je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik angažovao kao dio lobističkih napora za ukidanje američkih sankcija. Đulijani je boravio u Banjoj Luci, početkom prošle godine.