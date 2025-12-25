Otkriveno još milion dokumenata u slučaju Epstein: Vlasti optužene za skrivanje

Američke vlasti otkrile su više od milion dodatnih dokumenata koji bi mogli biti povezani sa slučajem pokojnog milionera Jeffreyja Epsteina (Džefri Epstin), a koje planiraju da objave u narednim danima i sedmicama, saopštili su zvaničnici.

FBI i savezni tužioci u Njujorku obavijestili su Ministarstvo pravde SAD (DoJ) o ovom otkriću.

„Imamo advokate koji rade danonoćno kako bi pregledali dokumenta i izvršili zakonom obavezne redakcije radi zaštite žrtava, i dokumenta ćemo objaviti što je prije moguće“, saopštilo je Ministarstvo pravde u srijedu.

U saopštenju se navodi da bi moglo proći „još nekoliko sedmica“ prije nego što svi fajlovi budu objavljeni. Ministarstvo pravde našlo se pod povećalom javnosti nakon što do 19. decembra nije objavilo sve Epsteinove fajlove, što je bio rok propisan novim zakonom.

Ministarstvo je navelo da će „nastaviti da u potpunosti poštuje savezni zakon i direktivu predsjednika Donalda Trampa (Trump) o objavljivanju dokumenata“.

U saopštenju nije precizirano kako su FBI i američki tužilac za Južni okrug Njujorka došli do dodatnog materijala. Epstein se suočavao s optužbama za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije kada je umro čekajući suđenje u njujorškom zatvoru.

Vijest dolazi nakon što je Ministarstvo pravde objavilo hiljade dokumenata – od kojih su neki u velikoj mjeri redigovani – vezanih za istrage o Epstinu.

Dokumenta se objavljuju u etapama, a visoki zvaničnici su naveli da stotine hiljada fajlova tek treba da budu puštene u javnost.

Kongres usvojio Zakon o transparentnosti

Dokumenta su objavljena nakon što je Kongres usvojio Zakon o transparentnosti Epsteinovih fajlova, koji je potpisao američki predsjednik Donald Tramp, a kojim se nalaže agencijama da sve dokumente učine dostupnim javnosti uz zaštitu identiteta žrtava.

Mnogi od objavljenih dokumenata, koji uključuju video-snimke, fotografije, mejlove i istražne spise, sadrže obimne redukovane dijelove, uključujući imena osoba koje FBI, prema svemu sudeći, navodi kao moguće saučesnike u Epsteinovom slučaju.

Ministarstvo pravde suočilo se s kritikama zakonodavaca i iz redova demokrata i republikanaca zbog velikog broja zacrnjenih dijelova u objavljenim dokumentima, iako zakon dozvoljava skrivanje informacija isključivo radi zaštite identiteta žrtava i aktivnih krivičnih istraga.

U objavi na mreži X, nakon što je saopšteno da su otkrivena dodatna dokumenta, najviši demokrata u Odboru za nadzor Predstavničkog doma, kongresnom tijelu koje istražuje Epsteinovu aferu, optužio je Bijelu kuću da „nezakonito“ zadržava fajlove.

„Svakog dana svjedočimo lažima, nekompetentnosti, probijenim rokovima i nezakonitim redigovanjima“, naveo je u saopštenju kongresmen Robert Garsija.

Zakon koji je usvojio Kongres, a koji je Tramp potpisao prošlog mjeseca, propisuje da imena i informacije koje bi mogle biti neprijatne ili nanijeti „reputacionu štetu“ ne smiju biti redigovane.

Posebno se od Ministarstva pravde traže interne komunikacije i memorandumi koji detaljno navode ko je bio predmet istrage i kakve su odluke donesene o tome da li će Epstein ili njegovi saradnici biti optuženi, da li će se protiv njih voditi istraga ili će se od nje odustati.

Među dokumentima se nalaze i mejlovi za koje se čini da su razmjenjivani između pripadnika FBI 2019. godine, a u kojima se pominje 10 mogućih „saučesnika“ Jeffreyja Epsteina.

U mejlovima se navodi da je šest osoba iz te grupe dobilo sudske pozive, i to tri na Floridi, jedna u Bostonu, jedna u Njujorku i jedna u saveznoj državi Konektikat.

Mogući saučesnici u Epsteinovim zločinima predstavljaju ključno pitanje za njegove žrtve, ali i za više zakonodavaca koji zahtijevaju veću transparentnost Ministarstva pravde.

Prethodna objavljivanja Epsteinovih dokumenata uključivala su i otkrića koja su imala odjeka s obje strane Atlantika.

Uspon i pad političkog operativca Laburističke stranke

Peter Mandelson smijenjen je s funkcije britanskog ambasadora u SAD nakon što su u javnost izašli detalji o njegovom prijateljstvu s osuđenim pedofilom, kao i podatak da je Epstinu poručio: „Izuzetno te cijenim“, dan prije nego što je Epstein u junu 2008. započeo izdržavanje kazne zbog podvođenja maloljetnice.

Lord Mandelson je u pismu zaposlenima naveo da „duboko žali“ zbog okolnosti svog odlaska iz britanske ambasade u Vašingtonu. Rekao je da mu je ambasadorska funkcija bila „privilegija života“, te dodao da se i dalje „izuzetno loše osjeća zbog svoje povezanosti s Epsteinom prije dvadeset godina i zbog patnje njegovih žrtava“.

U oktobru je Andrew Mountbatten-Windsor izgubio titulu princa i dobio nalog da napusti svoju rezidenciju Royal Lodge u Vindzoru, nakon dugotrajnog preispitivanja njegovih veza s Epsteinom.

U najnovijem paketu dokumenata objavljenom u utorak nalazi se i mejl iz 2001. godine, koji je osoba označena kao „A“ iz „Balmorala“ poslala Epsteinovoj saučesnici i bliskoj saradnici Ghislaine Maxwell – koja je 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine maloljetnicima i drugih krivičnih djela – a u kojem se pita: „Jesi li mi našla neke nove neprikladne prijatelje?“

BBC je kontaktirao tim princa Andrewa radi komentara. On je više puta negirao bilo kakvu krivicu i naveo da nije „vidio, svjedočio niti sumnjao u bilo kakvo ponašanje koje je kasnije dovelo do Epsteinovog hapšenja i osude“.