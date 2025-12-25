Skandalozno: Otac i majka pokušali prodati dijete u zamjenu za šest paketa piva

U Arkanzasu, saveznoj državi SAD, uhapšen je par koji je pokušao prodati šestomjesečnu bebu u zamjenu za pakovanje od šest konzervi piva. Darijen Urban (22) priznao je krivicu po jednoj tački optužnice i osuđen je na tri godine u Odeljenju za popravne ustanove Arkanzasa, uz dodatnu trogodišnju kaznu koja je suspendovana. Majka djeteta, Šejlin Elers (21), priznala je krivicu po obje tačke optužnice i dobila je uslovnu kaznu na šest godina, uz mogućnost da neće imati krivični dosije. Kazna za oca bila je strožija, najvjerojatnije zbog njegovih prethodnih pravnih problema, uključujući prijave za dvije krađe.

U Arkanzasu, saveznoj državi SAD, uhapšen je par koji je pokušao prodati šestomjesečnu bebu . Platforma X U Arkanzasu, saveznoj državi SAD, uhapšen je par koji je pokušao prodati šestomjesečnu bebu . Platforma X

Ovaj nesvakidašnji incident dogodio se u septembru 2024. godine, kada je iz kancelarije menadžera kampa "Beaver Lake Hide-A-Way" upućen poziv za Kancelariju šerifa okruga Benton. Prijavljeno je da su roditelji pokušali prodati bebu za šest paketa piva, a potom su tražili 1.000 dolara za dijete. Postojao je i ugovor koji je potpisan od strane roditelja, što dokazuje bizarnost cijele situacije. U dokumentu se navodi: - Daren Urban i Šejlin Elers prenosimo svoja prava na našeg dječaka Kodiju Natanijelu Martinu za 1.000 dolara, 21.09.2024. godine. Odricanje od odgovornosti: Nakon potpisivanja ovoga, više nećemo menjati mišljenje i nikada više vas nećemo kontaktirati".