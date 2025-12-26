Poljska podigla borbene avione: Zemlje na istočnom krilu NATO-a nalaze se u stanju visoke pripravnosti

Poljska je poslala borbene avione kako bi presrela ruski izviđački avion koji je letio u blizini njezinog zračnog prostora iznad Baltičkog mora.

Također su izvijestili da su deseci objekata ušli u poljski zračni prostor iz Bjelorusije tijekom noći.

Visoka pripravnost

- Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni avioni presreli, vizualno identificirali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je letio blizu granica poljskog zračnog prostora - saopćila je u četvrtak poljska vojska.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a nalaze se u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih upada u zračni prostor, nakon što su u septembru tri ruska vojna aviona prekršila zračni prostor Estonije, svega nekoliko dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor.

Poljski Ured za nacionalnu sigurnost izvijestio je da je nekoliko desetaka objekata prešlo u poljski zračni prostor s bjeloruske strane, pri čemu su četiri od njih identificirana kao vjerojatni krijumčarski baloni.

- Masovnost povreda poljskog zračnog prostora, njihova pojava tokom praznične sezone, procjena aktivnosti ruskih aviona u Baltičkom moru te činjenica da su se slični incidenti nedavno dogodili u Litvi, mogu ukazivati na to da je riječ o provokaciji prerušenoj u operaciju krijumčarenja - navodi se u saopćenju.

Krijumčarski baloni

Bjelorusko i rusko veleposlanstvo u Varšavi nisu odmah odgovorili na zahtjev Reutersa za komentar.

Krijumčarski baloni iz Bjelorusije ponovno su ometali zračni promet u Litvi, što je potaknulo zatvaranje zračne luke u Vilniusu.

Litva je saopćila da je riječ o krijumčarima cigareta koji predstavljaju "hibridni napad" Bjelorusije, bliskog saveznika Rusije. Bjelorusija je odbacila odgovornost za te balone.

Poljska vojska saopćila je da je dio zračnog prostora iznad Podlaskog vojvodstva na sjeveroistoku zemlje, koje graniči s Bjelorusijom, privremeno zatvoren za civilni promet iz sigurnosnih razloga.