Rusko pravosuđe osudilo urednicu opozicionog medija Meduza na pet godina zatvora

Rusko Državno tužilaštvo traži petogodišnju zatvorsku kaznu za Galinu Timčenko, osnivačicu novinskog portala Meduza sa sjedištem u Latviji zbog optužbi da je organizirala rad medija proglašenog „nepoželjnom“ organizacijom u Rusiji.

Timčenko je optužena da je nastavila aktivnosti „nepoželjne“ organizacije, status koji je Meduzi dodijelilo Državno tužilaštvo Rusije 2023. godine. Prema ruskom zakonu, pojedinci povezani s „nepoželjnim“ organizacijama mogu dobiti kaznu zatvora do četiri godine, dok lideri rizikuju do šest godina.

U junu 2024. godine moskovski sud kaznio je Timčenko novčanom kaznom od 14.000 rubalja zbog „učešća u aktivnostima nepoželjne organizacije“.

Prije osnivanja Meduze, Timčenko je bila glavna urednica portala Lenta.ru do 2014. godine, kada ju je otpustio novi vlasnik Alexander Mamut, povezan s Kremljom. Nakon toga preselila se u Latviju i pokrenula Meduzu.

Tužitelji tvrde da je Timčenko osnovala medij iz „mržnje i prezira“ prema ruskom političkom sistemu i da je nastavila raditi i nakon proglašenja Meduze nepoželjnim medijem, uključujući putem mobilne aplikacije koja zaobilazi domaća ograničenja.