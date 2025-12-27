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LEDENI UVJETI

Snježna oluja pogodila Njuork: Proglašeno vanredno stanje, upućeni apeli građanima

Snijeg je počeo stizati u Nju Jork blizu 17 sati u petak i nastavio je padati do subote

Nju Jork. Platforma X

Dž. M.

27.12.2025

Velika zimska oluja donijela je jake snježne padavine i opasan led na dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država, a očekuje se da će u Njujorku pasti najviše snijega u posljednje četiri godine.

Zbog obilnog snijega, država Njujork proglasila je vanredno stanje, jer su ledeni uvjeti na cestama i smanjena vidljivost u petak učinili putovanje izuzetno opasnim.

Snijeg je počeo stizati u Njujork blizu 17 sati u petak i nastavio je padati do subote.

Prognozira se da će u Njujork pasti oko 18 centimetara snijega, najviše u gotovo četiri godine. Gradonačelnik Eric Adams nazvao je to "značajnim snježnim događajem".

Nadležne državne vlade savjetovale su stanovnike da prate lokalne prognoze i izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Oluja također utječe na letove. Više od 5.500 letova koji su putovali u, unutar ili iz Sjedinjenih Američkih Država u petak odgođeno je od 15:50, prema FlightAwareu, koji prati kašnjenja i otkazivanja letova u stvarnom vremenu.

Prema podacima FlightAwarea, gotovo 1.200 američkih letova planiranih za petak je otkazano.

Prognozira se da će u Njujorku pasti oko 18 centimetara snijega, najviše u gotovo četiri godine. Gradonačelnik Eric Adams nazvao je to "značajnim snježnim događajem".

Nadležne državne vlade savjetovale su stanovnike da prate lokalne prognoze i izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Oluja također utječe na letove. Više od 5.500 letova koji su putovali u, unutar ili iz Sjedinjenih Američkih Država u petak odgođeno je od 15:50, prema FlightAwareu, koji prati kašnjenja i otkazivanja letova u stvarnom vremenu.

Prema podacima FlightAwarea, gotovo 1.200 američkih letova planiranih za petak je otkazano.

# SNIJEG
# NEW YORK
# OLUJA
# SAD
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