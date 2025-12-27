Šef NATO-a potvrdio američku posvećenost usred zabrinutosti za evropsku sigurnost

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute u subotu je insistirao na tome da SAD ostaje u potpunosti posvećen savezu, odupirući se pozivima da Evropa teži vojnoj nezavisnosti od Washingtona.

- Apsolutno sam uvjeren da SAD u potpunosti stoji iza NATO-a. U to nema sumnje - rekao je Rute njemačkoj novinskoj agenciji DPA.

Međutim, Rute je priznao da evropske zemlje moraju preuzeti veću odgovornost za vlastitu odbranu, uključujući i povećanje vojnih izdataka.

Naglasio je da bi se to trebalo dogoditi u bliskoj saradnji sa SAD-om i unutar transatlantskog okvira NATO-a.

Zabrinutost u Evropi se pojačala otkako je Trampova administracija ranije ovog mjeseca objavila novu Nacionalnu sigurnosnu strategiju. Dokument od 33 stranice upozorava da se kontinent suočava s civilizacijskim brisanjem.

Također je signalizirao veliku promjenu u američkoj vanjskoj politici, rekavši da su dani kada je SAD podupirao cijeli svjetski poredak poput Atlasa prošli i da će se Vašington okrenuti od Evrope prema zapadnoj hemisferi.

Strategija je također pozivala na ponovno uspostavljanje strateške stabilnosti s Moskvom, uprkos tekućem ratu Rusije u Ukrajini i optužbama zemalja Evropske unije da Kremlj provodi širu hibridnu ratnu kampanju protiv bloka.

Uprkos zabrinutosti, Rute je rekao da SAD ostaje u potpunosti posvećene NATO-u i da će nastaviti svoj vojni angažman u Evropi.

Rekao je da se većina ekonomske i vojne moći saveza nalazi izvan EU-a, uglavnom u SAD-u, naglašavajući kontinuirani značaj transatlantske saradnje.