Sudarila se dva helikoptera: Jedna osoba poginula, druga u kritičnom stanju

Najmanje jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede opasne po život u teškoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Tragedija se desila u kasnim jutarnjim satima u mjestu Hamonton, kada su se, prema prvim informacijama, dva helikoptera sudarila u zraku.

Policija je prve dojave zaprimila u 11.25 sati po lokalnom vremenu, a prijavljeno je da se radi o "zračnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva helikoptera". Glasnogovornik općinskih vlasti Hammontona potvrdio je da su se oba helikoptera srušila nakon sudara, pri čemu je jedan od njih nakon pada u potpunosti zahvatio plamen.