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Sudarila se dva helikoptera: Jedna osoba poginula, druga u kritičnom stanju

Istražne radnje su u toku

Nesreća u SAD. Platforma X

M. Až.

28.12.2025

Najmanje jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede opasne po život u teškoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Tragedija se desila u kasnim jutarnjim satima u mjestu Hamonton, kada su se, prema prvim informacijama, dva helikoptera sudarila u zraku.

Policija je prve dojave zaprimila u 11.25 sati po lokalnom vremenu, a prijavljeno je da se radi o "zračnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva helikoptera". Glasnogovornik općinskih vlasti Hammontona potvrdio je da su se oba helikoptera srušila nakon sudara, pri čemu je jedan od njih nakon pada u potpunosti zahvatio plamen.

Nadležni su potvrdili da je jedna osoba smrtno stradala na mjestu nesreće. Druga osoba je hitno prebačena u bolnicu, gdje se nalazi u kritičnom stanju s povredama opasnim po život.

Prema informacijama Savezne uprave za zrakoplovstvo, u zraku su se sudarila dva laka helikoptera, modeli Enstrom F-28A i Enstrom 280C. Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini općinskog aerodroma u Hamontonu.

Istražne radnje su u toku, a nadležne službe, zajedno sa Saveznom upravom za zrakoplovstvo, rade na utvrđivanju tačnih uzroka ove nesreće.

# HELIKOPTER
# SAD
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