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POTREBNO PRIMIRJE

Zelenski predlaže da se Trampov plan za okončanje rata stavi na referendum: Američka delegacija ima druge ideje

U odgovoru na pitanja novinara putem WhatsAppa, Zelenski je naglasio da bi za realizaciju ove ideje bilo potrebno 60-dnevno primirje

Volodimir Zelenski i Donald Tramp. AP

Dž. M.

29.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) podijelio je s novinarima svoju ideju da američki plan za okončanje rata u Ukrajini stavi na referendum, omogućujući građanima Ukrajine da donesu odluku.

U odgovoru na pitanja novinara putem WhatsAppa, Zelenski je naglasio da bi za realizaciju ove ideje bilo potrebno 60-dnevno primirje.

Međutim, delegacija SAD-a ima drugačije ideje, uglavnom zbog toga što Rusija odbija prihvatiti bilo kakvo privremeno primirje.

Tokom njihovog sastanka američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je Zelenskom predložio da, umjesto referenduma, ratifikuje sporazum kroz ukrajinski parlament te da on donese odluku o tome da li će ga prihvatiti.

U slučaju da ga prihvati, Zelenski bi se obavezao i na ukidanje vanrednog stanja i organizovanje predsjedničkih izbora, što su kao zahtjev isticali i iz Washingtona, ali i iz Moskve.

Ipak, vrijedi istaći da Zelenski i Tramp nisu uspjeli doći do potpunog dogovora, a problem je i dalje regija Donbas.

Ukrajinski predsjednik želi da ova zemlja zadrži kontrolu nad svim dijelovima teritorija koje trenutno kontroliše, dok Rusija insistira na predaji kompletnog dijela Donbasa.

Druga pitanja, uključujući sigurnosne garancije SAD-a i Evrope za Ukrajinu, su razriješena, prema riječima aktera sastanka održanog jučer u Mar-a-Lagu.

# PRIMIRJE
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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