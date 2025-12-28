Tramp i Zelenski se sastali na Floridi: Da li će konačno biti dogovoren mir u Ukrajini?

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog započeo je u odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Tramp je Zelenskog dočekao ispred ulaza, a nakon rukovanja obojica su pozirala okupljenim reporterima.

Tramp je izrazio je optimizam oko mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma, govoreći ispred svoje rezidencije Mar-a-Lago uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Prema Trampovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je "ozbiljan u vezi s mirom".

- Previše je ljudi umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor - izjavio je Trump.

- Doista vjerujem da imamo osnove za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Ništa nije važnije - zaključio je.

Ovaj susret predstavlja još jedan u nizu pokušaja da se okonča sukob na istoku Evrope, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine i koji sada ulazi u svoju petu godinu.

Podsjećamo, Zelenski je zajedno s evropskim saveznicima usaglasio mirovni plan od 20 tačaka, prema kojem zvanična Moskva ima velike rezerve.

Zelenski je ranije najavio da će tokom sastanka u Trampovoj rezidenciji na Floridi razgovarati o sudbini spornog regiona Donbas, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.

Zelenski se nada da će ublažiti američki prijedlog o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa. U slučaju neuspeha, kako prenosi portal Axios, cijeli plan od 20 tačaka mogao bi se staviti na glasanje putem referenduma, a za omogućavanje tog glasanja Rusija bi morala pristati na 60-dnevno primirje.

U međuvremenu, Zelenski je spreman da naredi povlačenje ukrajinske vojske iz dijelova Donbasa, ali samo ako i Rusija učini isto kako bi se stvorila demilitarizovana zona, što je dio američkog nacrta mirovnog plana. Ovu informaciju Zelenski je iznio zapadnim čelnicima tokom videopoziva uoči puta u Sjedinjene Države, piše "Financial Times".

Zelenski, međutim, ne očekuje da će Moskva odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva i namjerava nagovoriti Trampa na jačanje pritiska na Rusiju. Jedan od njegovih prioriteta je osigurati stabilno finansiranje ukrajinskih oružanih snaga, podršku za PVO, kao i dovođenje evropskih snaga na ukrajinsku teritoriju.