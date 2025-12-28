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OŠTRA PORUKA

Kremlj se oglasio pred susret Trampa i Zelenskog: "Ratni huškači trebaju se pokajati"

Veliki lideri, iskren dijalog, mirotvorci i svijet trebaju pobijediti, poručio je Dmitrijev

Tramp i Zelenski: Sastaju se na Floridi. AP

M. Až.

28.12.2025

Izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev oglasio se na društvenoj mreži X svega nekoliko sati uoči sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog na Floridi, optuživši "ratne huškače" u sukobu koji je upravo Rusija započela.

- Danas je važan dan na putu mira. Veliki lideri, iskren dijalog, mirotvorci i svijet trebaju pobijediti - napisao je Dmitrijev u objavi.

Dodao je da se, prema njegovim riječima, "ratni huškači i prevaranti trebaju pokajati", te da se "putu mira mora dopustiti da prevlada". Objavu je zaključio emotikonima ruske i američke zastave, rukovanja i golubice.

Poruka iz Moskve dolazi uoči susreta američkog i ukrajinskog predsjednika, u trenutku kada rat u Ukrajini i dalje traje. Rusija je punu invaziju na Ukrajinu započela 2022. godine, iako su ruski zvaničnici u danima uoči napada negirali da se takva operacija uopće planira.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIRIL DMITRIJEV
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