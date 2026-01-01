Amsterdam: Vatrogasci se bore s požarom u historijskoj crkvi Vondelkerk

Vatrogasci se bore s požarom koji je u izbio u historijskoj crkvi Vondelkerk u Amsterdamu, javlja Anadolu.

Zbog požara, koji je izbio u prvim satima 2026. godine, evakuisano više desetina stanovinik iz obližnjih domova, dok požar još uvijek nije stavljen pod kontrolu.

Prema saopćenju Općine Amsterdam, požar je izbio oko 1.30 sati po lokalnom vremenu i bio je aktivan i sedam sati kasnije.