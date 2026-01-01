Nizozemska: Dvije osobe poginule, više teško povrijeđenih u nesrećama s vatrometom

Dvije osobe su poginule, a više drugih je teško povrijeđeno širom Holandije usljed nesreća s vatrometom, javili su u četvrtak nizozemski mediji, prenosi Anadolu.

Šesnaestogodišnjak je poginuo u nesreći s vatrometom u istočnom gradu Nijmegenu, blizu njemačke granice, oko ponoći u srijedu. Vlasti su u vezi s incidentom uhapsile jednu osobu, izvijestio je dnevni list Algemeen Dagblad.

Policija je saopćila da istražuje "da li su i druge osobe imale krivičnu odgovornost", ali nije iznijela dodatne detalje. Svjedoci su dali oprečne izjave o toku događaja.

Tokom novogodišnjih proslava, u različitim dijelovima zemlje zabilježene su povrede desetina drugih osoba u nesrećama povezanim s vatrometom, od kojih su neke zadobile teške povrede.

U gradu Aalsmeer, jugozapadno od Amsterdama, 38-godišnji muškarac je poginuo u nesreći s vatrometom oko 2.15 sati po lokalnom vremenu (01.15 GMT) u srijedu. Vlasti su ogradile područje, a forenzički istražitelji ispituju okolnosti incidenta.

Policija je pozvala građane da budu oprezni pri rukovanju vatrometom dok istrage traju.

Odvojeno, veliki požar izbio je u crkvi Vondelkerk u Amsterdamu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, izvijestio je dnevni list De Telegraaf.