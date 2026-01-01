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DA SRCE PUKNE

Majka mladića iz bara smrti: Sat i po prije mi je čestitao Novu godinu, ne znam da li je u bolnici ili mrtvačnici

U 1:28, on i njegovi prijatelji su snimili "snap" u kojem su pokazali da na stolovima postoje flaše sa svijećama, u 1:30 je stigla prva prijava o požaru

Pale se svijeće za stradale. AP Photo/ Antonio Calanni

S. S.

1.1.2026

Letisije nalazio se u klubu „Le Konstelasjon“ u popularnom švicarskom skijalištu Kran-Montana, gdje je u noći između 31. decembra i 1. januara izbio smrtonosni požar. 

Prema posljednjim informacijama u požaru je život izgubilo najmanje 47 osoba, a povrijeđeno je 115 ljudi.

Majka još uvijek nema nikakve informacije o sudbini svog sina.

– Rezervisao je ogroman sto. Bio je jako uzbuđen što će sa društvom proslaviti Novu godinu. Poslao mi je poruku u 00:03 i napisao „Sretna nova godina, mama“. U 1:28, on i njegovi prijatelji su snimili "snap" u kojem su pokazali da na stolovima postoje flaše sa svijećama. U 1:30 je stigla prva prijava o požaru – ispričala je neutješna majka za RTL.

Zbog potpunog nedostatka informacija, Letisija strahuje da je njen sin među stradalima u tragediji.

– Mislim da je moje dijete među 40 poginulih. Živimo noćnu moru. Prijatelji naše djece su tu i podržavaju nas. Proveli smo cijeli dan ovdje – kazala je Letisija, majka jednog od mladih koji su te noći bili u baru u Kran-Montani.

Kako navodi, ne zna da li joj je sin hospitaliziran ili se nalazi u mrtvačnici.

– Moramo da znamo gdje je naše dijete. Danas ne znam u kojoj bolnici je moj sin. Ako je u mrtvačnici, ne znam u kojoj je mrtvačnici. Ne možemo ostaviti više od 40 roditelja ovako, bez ikakvih vijesti. Moraju nam dati informacije. Moraju nas obavještavati. I ne na svakih tri ili četiri sata – istakla je.

# ŠVICARSKA
# NOVA GODINA
# CRANS MONTANA
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