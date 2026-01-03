Bojan Križaj, regionalna skijaška legenda, slavi 69. rođendan

Na današnji dan 1957. godine, u Kranju je rođen Bojan Križaj, jedan od najboljih slovenskih i regionalnih skijaša u tehničkim disciplinama 1980-ih godina. Ostvario je osam pobjeda u Svjetskom kupu, sve u disciplini slalom. Kako je rođen u poznatoj skijaškoj porodici, Križaj je s tri godine naučio skijati. Prve bodove u Svjetskom kupu osvojio je 1976. godine, a na prvo postolje u karijeri popeo se u sezoni 1977./1978. Prvu pobjedu u karijeri ostvario je u švajcarskom Vengenu, 20. januara 1980. godine, što je bilo prvi put u historiji da je jedan skijaš tadašnje Jugoslavije osvojio prvo mjesto u nekoj utrci Svjetskog kupa. Govor na ZOI 84 Križaj je predvodio jugoslavensku skijašku reprezentaciju i na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, 1984. godine, u čije ime je na svečanom otvaranju na stadionu Koševo (sada “Asim Ferhatović Hase”) održao govor. Skijašku karijeru završio je u martu 1988. godine.

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Rođen najpoznatiji rimski govornik Ciceron 106. pr. n. e. - Rođen najpoznatiji rimski govornik, pisac, filozof i političar Marko Tulije Ciceron, najveći stilista u rimskom pjesništvu. Bio je republikanac, protivnik Julija Cezara i Marka Antonija. Poslije ubistva Cezara 44. pr. n. e. uhapšen je zbog serije napada na Antonija (14 besjeda "Filipika") i ubijen 43. pr. n. e. Djela: "O dužnostima", "Besjede", "O besjedniku", "Rasprave u Tuskulu", "O starosti", "O prijateljstvu", "O krajnostima dobra i zla", "O prirodi bogova", besjede "Protiv Katiline". 1875. - Umro francuski leksikograf i enciklopedista Pjer Atanaz Larus (Pierre Larousse), izdavač "Velikog svjetskog rječnika XIX vijeka" u 17 tomova. Izdavačka kuća "Larus" nastavila je poslije njegove smrti izdavanje enciklopedijskih leksikona. 1892. - Rođen engleski pisac Džon Ronald Ruel Tolkin (John Reuel Tolkien), profesor anglosaksonskog i engleskog jezika i književnosti na Oksfordskom univerzitetu. Najpoznatije djelo mu je trilogija "Gospodar prstenova" o temi sukoba dobra i zla. Istom imaginarnom svijetu pripadaju i romani "Hobit" i "Silmarion". Ostala djela: kritičke studije "Beovulf: čudovišta i kritičari", "Bajke, kritička studija", "Čoser kao filolog". 1920. – U Rijeci rođen Milan Srdoč, srbijanski i jugoslavenski pozorišni, filmski i televizijski glumac. Amaterski se bavio glumom, a kao dijete je već glumio u Nušićevom remek-djelu komediji „Gospođa ministarka“. Odigrao je zapažene uloge u više od 40 filmova. 1924. - Engleski egiptolog Hauard Karter (Howard Carter) u Dolini kraljeva u blizini Luksora u Egiptu pronašao sarkofag faraona Tutankamona. Osim toga, u mnogim arheološkim iskapanjima koja je vršio u Egiptu otkrio je još niz kraljevskih grobova (Amenofisa I, Tutmozisa IV, kraljice Hatšepsut). Objavio je više radova, a najpoznatiji je "Tutankamonova grobnica". 1926. - Umro češki pisac Jaroslav Hašek, koji je svjetsku slavu stekao humorističko-satiričnim romanom "Doživljaji dobrog vojnika Švejka u svjetskom ratu". Švejk je čovjek iz naroda u kojem se pod maskom glupaka krije neiscrpan izvor narodnih mudrosti. 1929. - Rođen italijanski filmski režiser Serđo Leone (Sergio), tvorac "špageti vesterna", u kojima je u svom prepoznatljivom stilu izmjenjivao ekstremno krupne planove s ekstremno udaljenim scenama, kao što se može vidjeti u uvodnoj sceni njegovog filma „Dobar, loš, zao“. Leoneov film „Za šaku dolara“ iz 1964., bio je prvi u nizu njegovih špageti-vesterna. Film je postao poznat i po pojavi Klinta Istvuda (Clint Eastwood) u glavnoj ulozi. Serđova dva sljedeća filma – „Za dolar više“ (1965.) i „Dobar, loš, zao“ (1966.) - kompletirala su ono što će postati poznato kao "dolarska trilogija”.

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