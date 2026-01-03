Ujedinjene nacije: Hapšenje Madura kršenje Povelje UN-a

Glavni sekretar Ujedinjenih naroda António Guterres izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog, kako je naveo, nepoštivanja međunarodnog prava prilikom američke vojne operacije u Venezueli.

Prema njegovim riječima, hvatanje i odvođenje predsjednika jedne suverene države predstavlja opasan presedan, zbog čega je pozvao sve aktere u Venezueli na inkluzivan dijalog uz puno poštovanje ljudskih prava i vladavine prava.

Južnoafrička Republika zatražila je hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, ocijenivši američku akciju očitim kršenjem Povelje UN-a, koja zabranjuje prijetnju ili upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država članica.