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STRADALO OKO 40 LJUDI

Nestao nakon požara u Švicarskoj: Državljanin Srbije pronađen mrtav

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak

Stefan Ivanović. Screenshot / Platforma X

A. O.

4.1.2026

Stefan Ivanović (31), državljanin Srbije koji je nestao nakon požara u baru "Le Constelation" u švicarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rodica, prenosi Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Podsjetimo, Stefan je radio kao osiguranje u pomenutom baru i bio je na vratima u trenutku izbijanja požara.

- Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko djece i onda se ponovo vraćao i u tom spašavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio - rekao je ranije srpski privrednik Aco Kalajdžić za RTS.

Podsjetimo, u stravičnom požaru, koji se dogodio u novogodišnjoj noći stradalo je oko 40, uglavnom mladih ljudi, dok je oko 100 povrijeđeno.

# ŠVICARSKA
# SRBIJA
# POŽAR
# STEFAN IVANOVIĆ
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