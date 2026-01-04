Nestao nakon požara u Švicarskoj: Državljanin Srbije pronađen mrtav

Stefan Ivanović (31), državljanin Srbije koji je nestao nakon požara u baru "Le Constelation" u švicarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rodica, prenosi Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Podsjetimo, Stefan je radio kao osiguranje u pomenutom baru i bio je na vratima u trenutku izbijanja požara.

- Kada su mu prvi gosti rekli šta se događa, da je vatra, on je ušao i izgurao nekoliko djece i onda se ponovo vraćao i u tom spašavanju se nekako zaglavio. Mnogo dobro ga je opisala jedna Francuskinja koja je izašla odmah kada se zapalilo. Upozorila ga je i odmah je ušao. Herojski je postupio - rekao je ranije srpski privrednik Aco Kalajdžić za RTS.