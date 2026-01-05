Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a napeto kao nikada ranije, žestoke kritike na račun SAD-a

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija završilo je sjednicu posvećenu situaciji u Venecueli, a Sjedinjene Američke Države bile su meta oštrih kritika.

Na hitnom sastanku Vijeća, SAD su osuđene zbog, kako su to čak nazvali i njihovi odani saveznici, kršenja međunarodnog prava prilikom hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i vojnog upada u suverenu državu.

Zamjenik francuskog ambasadora pri UN-u osudio je napad i hapšenje Madura, ističući da to narušava same temelje međunarodnog poretka.

Prekršena povelja UN-a

Najviši zvaničnik UN-a, generalni sekretar Antonio Gutereš, rekao je da je administracija Donalda Trampa prekršila Povelju UN-a. Kolumbijska ambasadorica navela je da ova akcija podsjeća na prošla vremena američkog miješanja u regiju i da SAD potkopavaju međunarodni mir i sigurnost.

Rusija i Kina zahtijevale su oslobađanje Madura i njegove supruge te pozvale na prekid bilo kakvih daljnjih vojnih akcija SAD-a.

Gutereš je na sastanku izjavio: "Duboko sam zabrinut zbog mogućeg intenziviranja nestabilnosti u zemlji, potencijalnog utjecaja na regiju i presedana koji bi to moglo postaviti za način na koji se vode odnosi između država."

On je pozvao na povratak diplomatskom dijalogu i poštovanje međunarodnih pravila.

Sastanak Vijeća u ponedjeljak bio je drugi put da je tijelo nedavno sazvalo sjednicu kako bi raspravljalo o akcijama koje je stalna članica SAD poduzela u vezi s Venecuelom, a za koje druge nacije tvrde da ugrožavaju stabilnost i sigurnost svjetskog poretka.

U oktobru je Vijeće održalo rijedak sastanak o smrtonosnim američkim napadima na venecuelanske brodove za koje se tvrdi da prevoze drogu na teritorij SAD-a.

Američki ambasador pri UN-u branio je smjenu Madura, navodeći da SAD ne vode rat protiv Venecuele ili njenog naroda i nazivajući Madura bjeguncem od narkotika, a ne šefom države.

- Ne okupiramo zemlju. Ovo je bila operacija provođenja zakona - rekao je ambasador Majk Volc tokom hitnog sastanka Vijeća.

Sjednica u sjedištu UN-a u centru Manhattana održana je u isto vrijeme kada su Maduro i njegova supruga Silia Flores izvedeni pred federalni sud udaljen svega pet kilometara u Donjem Manhattanu. Oboje su se izjasnili da nisu krivi po optužbama. Maduro je sudiji izjavio da je otet u američkoj vojnoj raciji na Caracas u subotu.

Potkopavanje međunarodnih pravila

Zamjenik francuskog ambasadora Džej Darmadikari kritikovao je vladavinu Madura, ali je istakao da operacija potkopava međunarodna pravila i norme te dodao da Venecuelanci sami moraju odrediti svoju političku sudbinu.

- Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura suprotna je principu mirnog rješavanja sporova i principu neupotrebe sile - rekao je.

- Činjenica da stalna članica Vijeća krši međunarodno pravo i Povelju UN-a narušava temelje međunarodnog poretka - dodao je.

Zemlje Latinske Amerike također su digle uzbunu. Pored 15 članica Vijeća i Venecuele, gotovo desetak drugih zemalja, uključujući Brazil, Argentinu, Meksiko, Čile, Kubu, Nikaragvu i Iran, zatražilo je učešće na sastanku i obraćanje Vijeću.

- Gdje su temelji međunarodnog mira i sigurnosti. Ovo nas podsjeća na najgore miješanje u našu zonu mira - upitala je kolumbijska ambasadorica Zalabata Torres.

Vasilij Nebenzja, ruski ambasador pri UN-u, rekao je da "američki globalni žandar ponovo pokušava da se istakne" i pozvao međunarodnu zajednicu da se ujedini i odbaci "mjere i alate američke vojne vanjske politike".

Razorna poruka

Predsjednik Tramp predložio je da SAD mogu poduzeti mjere i protiv drugih zemalja, uključujući Kolumbiju, Meksiko i poluautonomnu dansku teritoriju Grenland.

Venecuelanski ambasador pri UN-u Samuel Moncada sjedio je ozbiljnog lica tokom cijelog sastanka. Rekao je da američka operacija u Caracasu otvara vrata drugim zemljama da preduzmu slične akcije.

- Ako se otmica šefa države i bombardovanje tolerišu ili umanjuju, poruka koja se šalje svijetu je razorna – uglavnom da je zakon opcionalan i da je sila pravi arbitar međunarodnog poretka", rekao je Moncada.