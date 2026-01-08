Berlinski gradonačelnik Vegner izložen kritikama: Igrao tenis u vrijeme velikog nestanka struje

Berlinski gradonačelnik Kai Vegner (Kai Wegner) suočio se s valom kritika nakon što je otkrio da je igrao tenis tokom najvećeg nestanka struje u gradu u posljednjih nekoliko decenija.

Sumnjivo podmetanje

Prekid struje, uzrokovan sumnjivim podmetanjem požara na mostu s kablovima na jugozapadu grada, ostavio je oko 100.000 stanovnika bez struje, grijanja ili telefonske usluge u subotu, prisiljavajući vlasti da postave skloništa za pogođene.

Vegner, član konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza, rekao je za Welt TV da je igrao tenis oko sat vremena popodne kako bi "razbistrio glavu", a istovremeno ostao dostupan telefonom. Rekao je da se odmah nakon toga vratio kući i nastavio koordinirati odgovor.

Prema njegovom uredu, bio je na pozivima sa saveznim i gradskim vlastima kako bi organizirao pomoć i pripisao je svom angažmanu zasluge za ubrzanje pomoći, uključujući podršku njemačke vojske.

Nestanak struje je u početku pogodio 45.000 domaćinstava i 2.200 firmi, dok su temperature u glavnom gradu prekrivenom snijegom lebdjele ispod nule. Vlasti su postepeno obnavljale struju tokom pet dana.

Izazvane kritike

Vegnerovo priznanje izazvalo je kritike opozicionih političara i komentatora, koji su rekli da je to ostavilo utisak da je odsutan tokom velike krize. Neki su pozivali na njegovu ostavku, dok su drugi rekli da bi ova epizoda mogla postati tema kampanje uoči državnih izbora u Berlinu u septembru.

Wegner je odbio direktno odgovoriti na pozive za ostavku, rekavši da ne može kontrolisati šta opozicija govori.

Gradonačelnik se također suočio s kritikama jer nije posjetio pogođena naselja u subotu, već je radio od kuće i iz svoje kancelarije i posjetio područje samo u nedjelju. Vegner je branio svoju odluku, rekavši da bi loš internet i prijem mobilnih telefona u zoni nestanka struje onemogućio koordinaciju napora za pomoć na licu mjesta.

Posmatrači su primijetili da je gradonačelnik propustio priliku da projektuje liderstvo simboličnim djelovanjem na terenu, kao što su to učinile druge političke ličnosti u Njemačkoj tokom prošlih kriza.