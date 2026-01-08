Hamas najavio da će omogućiti predaju uprave Gaze nezavisnom tijelu

Palestinska grupa Hamas saopćila je u četvrtak da je spremna olakšati prenos administrativnih odgovornosti u Pojasu Gaze na nezavisni komitet, naglašavajući da ne namjerava biti dio bilo kakvih budućih aranžmana upravljanja tom teritorijom.

U saopćenju je portparol Hamasa Hazem Kasem rekao da grupa čeka formiranje komiteta nezavisnih stručnjaka koji bi nadgledali upravljanje Gazom u različitim sektorima, navodeći da je taj prijedlog već dobio podršku Hamasa i drugih palestinskih frakcija.

Plan obnove Gaze

Kazao je da će pokret olakšati proces primopredaje i podržati rad komiteta, ističući da je Hamas odavno donio odluku da ostane izvan bilo kakvog administrativnog okvira za upravljanje ovom enklavom.

Ove izjave dolaze u kontekstu odluka usvojenih na vanrednom arapskom samitu o Gazi u martu 2024. godine, na kojem je odbačen svaki oblik prisilnog raseljavanja Palestinaca i podržan egipatski plan obnove Gaze kao jedinstvena arapska inicijativa.

Plan predviđa formiranje privremenog administrativnog komiteta koji bi upravljao Gazom tokom prelaznog perioda od šest mjeseci. To tijelo bi bilo nezavisno, sastavljeno od nestranačkih tehnokrata i djelovalo bi pod nadležnošću palestinske vlade, aranžman koji je Hamas u to vrijeme pozdravio.

Druga faza Trampovog plana

Saopćenje Hamasa uslijedilo je i nakon izvještaja izraelskog informativnog portala "Times of Israel" da se očekuje kako će američki predsjednik Donald Tramp naredne sedmice predstaviti drugu fazu svog prijedloga za Gazu, uprkos navodnim rezervama Izraela.

Prema tom izvještaju, Tramp planira najaviti uspostavu mirovnog vijeća i drugih upravljačkih tijela zaduženih za administriranje Gaze, nakon višesedmičnog odgađanja.

Tramp je 29. septembra 2025. godine predstavio plan u 20 tačaka s ciljem okončanja izraelskog rata u Gazi. Prijedlog je uključivao prekid vatre, oslobađanje izraelskih talaca, povlačenje Izraela iz enklave, formiranje tehnokratske administracije i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga, uz poziv na razoružavanje Hamasa.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je 18. novembra 2025. usvojilo rezoluciju koju su podržale Sjedinjene Američke Države, a koja omogućava raspoređivanje privremenih međunarodnih snaga u Gazi do kraja 2027. godine radi očuvanja stabilnosti pod jedinstvenom komandom odobrenom od Vijeća.

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre 10. oktobra, izraelska vojska je počinila stotine kršenja primirja, pri čemu su ubijena 424 Palestinca, a ranjeno još 1.189 osoba, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Prekid vatre je zaustavio dvogodišnji izraelski rat u kojem je ubijeno gotovo 71.400 Palestinaca, većinom žena i djece, ranjeno više od 171.200 osoba od oktobra 2023. godine, te je enklava ostala u ruševinama.