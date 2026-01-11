Na jugoistoku Australije danima bjesne požari, pronađeni i ljudski ostaci

Ljudski ostaci pronađeni na jugoistoku Australije gdje danima bjesne požari koji su uništili zgrade, prekinuli napajanje električnom energijom za hiljade domova i spalili velike površine šuma, saopćila je policija u nedjelju.

Toplotni val

Požari, koji su izvan kontrole tokom ljetnog toplotnog vala, zahvatili su više od 350.000 hektara šumskog zemljišta u saveznoj državi Viktorija od sredine sedmice, uništivši više od 300 objekata, uključujući kuće, i ostavljajući hiljade ljudi bez struje, piše Reuters.

Vlasti su saopćile da su ovi požari najgori koji su pogodili jugoistok od "Crnog ljeta" 2019-2020., kada je uništena površina veličine Turske i poginulo 33 ljudi.

Ljudski ostaci pronađeni su pored vozila u blizini grada Longwooda, oko 110 km sjeverno od glavnog grada Melbournea, navela je policija Viktorije u saopćenju, dodajući da žrtva još nije identificirana. Taj požar je već uništio imanja, vinograde i poljoprivredno zemljište.

Više požara

Premijerka Viktorije Džasinta Alan (Jacinta Allan), izjavila je da više od 30 požara gori širom države. Glavni vatrogasni službenik Forest Fire Management Victoria Kris Hardman (Chris Hardman), rekao je da će vatrogascima vjerovatno trebati sedmice da preuzmu kontrolu nad požarima.

Alan je na platformi X objavila da je na snazi potpuna zabrana paljenja vatre u Viktoriji, dok se hiljade vatrogasaca i više od 70 aviona bore s požarima.

- Dim od požara utječe na kvalitet zraka u mnogim područjima Viktorije, uključujući i glavni grad Melbourne - dodala je.

Premijer Australije Antoni Albanese (Anthony Albanese) rekao je da će savezna vlada ponuditi hitnu finansijsku pomoć stanovnicima pogođenim požarima, kao i farmerima, koji imaju vanredne troškove za hitnu distribuciju stočne hrane.

- Procjenjuje se da je vjerovatno pogođeno hiljade grla stoke - rekao je Albanese u televizijskom obraćanju.