Muzej Luvr zatvoren zbog štrajka zaposlenih, pitanja o sigurnosti i dalje bez odgovora

Muzej Luvr u Parizu, najposjećeniji muzej na svijetu, zatvoren je danas zbog štrajka zaposlenih, saopćila je uprava muzeja. Zaposleni su u proteklim sedmicama više puta stupali u štrajk protestujući zbog plata, radnih uslova, nedostatka osoblja i lošeg održavanja zgrade.

- Zbog javnih štrajkova, Muzej Luvr je danas zatvoren - objavljeno je na zvaničnoj web-stranici muzeja, uz obavještenje da će svim posjetiocima kupljene ulaznice biti automatski refundirane.

Muzej je prošlog mjeseca bio zatvoren cijeli dan, dok je nekoliko puta od tada radio samo djelomično, prenosi France 24.

Štrajkovi dolaze u osjetljivom trenutku za Luvr, gotovo tri mjeseca nakon velike pljačke koja se dogodila 19. oktobra, kada su četiri provalnika tokom dana ukrala krunski nakit vrijedan više od 100 miliona dolara. Ukradeni nakit još uvijek nije pronađen.

Pljačka je izazvala dodatni pritisak na rukovodstvo muzeja, a pitanja o sigurnosnim propustima i dalje ostaju bez odgovora, uključujući da li je provala mogla biti spriječena i kako su lopovi uspjeli iznijeti dragocjenosti iz strogo čuvanog kompleksa bivše kraljevske palače.