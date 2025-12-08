Luvr pred štrajkom, radnici tvrde da je muzej zapušten

Radnici u pariskom muzeju Luvr (Louvre) u ponedjeljak su izglasali štrajk, protestirajući zbog teških radnih uvjeta i sigurnosnih propusta koji su ponovo došli u žižu javnosti nakon spektakularne krađe francuskih dragulja u oktobru, prenosi Associated Press.

Sindikati upozoravaju da je muzej u ozbiljnoj krizi, a brojni problemi kulminirali su nakon drske pljačke i nedavnog curenja vode koje je oštetilo stotine knjiga.

U zajedničkom pismu upućenom francuskoj ministrici kulture Rašidi Dati (Rachida Dati), sindikati CGT, CFDT i Sud navode da se muzej nalazi u „kriznoj situaciji“ zbog premalo resursa i „sve lošijih uvjeta rada“. Dodaju da je „posjeta Luvru postala pravi izazov“ za milione ljudi koji svake godine dolaze da vide njegove bogate zbirke umjetnina i historijskih artefakata.

Kao glavni okidač za nezadovoljstvo, sindikati izdvajaju pljačku od 19. oktobra, koja je, kako navode, „razotkrila nedostatke u prioritetima na koje se godinama upozoravalo“. Lopovi su ušli u Galeriju Apolon na gornjem spratu muzeja koristeći ljestve postavljene na kamion i provukli se kroz prozor.