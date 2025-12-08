Luvr pred štrajkom, radnici tvrde da je muzej zapušten

Radnici u pariskom muzeju Luvr (Louvre) u ponedjeljak su izglasali štrajk, protestirajući zbog teških radnih uvjeta i sigurnosnih propusta koji su ponovo došli u žižu javnosti nakon spektakularne krađe francuskih dragulja u oktobru, prenosi Associated Press.
Sindikati upozoravaju da je muzej u ozbiljnoj krizi, a brojni problemi kulminirali su nakon drske pljačke i nedavnog curenja vode koje je oštetilo stotine knjiga.
U zajedničkom pismu upućenom francuskoj ministrici kulture Rašidi Dati (Rachida Dati), sindikati CGT, CFDT i Sud navode da se muzej nalazi u „kriznoj situaciji“ zbog premalo resursa i „sve lošijih uvjeta rada“. Dodaju da je „posjeta Luvru postala pravi izazov“ za milione ljudi koji svake godine dolaze da vide njegove bogate zbirke umjetnina i historijskih artefakata.
Kao glavni okidač za nezadovoljstvo, sindikati izdvajaju pljačku od 19. oktobra, koja je, kako navode, „razotkrila nedostatke u prioritetima na koje se godinama upozoravalo“. Lopovi su ušli u Galeriju Apolon na gornjem spratu muzeja koristeći ljestve postavljene na kamion i provukli se kroz prozor.
No, pljačka nije bila jedini udar na Luvr. Krajem novembra dogodilo se curenje vode koje je oštetilo između 300 i 400 knjiga, što je dodatno istaknulo infrastrukturne probleme u ovom najvećem muzeju na svijetu, navodi Si-En-En (CNN). Oštećene knjige, koje potiču s kraja 19. i početka 20. vijeka, pripadaju biblioteci specijaliziranoj za egipatske starine.
Prema riječima glasnogovornika muzeja, do izlijevanja vode došlo je 26. novembra kada je greškom otvoren ventil na vodovodnom sistemu koji mjesecima nije bio u funkciji i čeka zamjenu u okviru obnove planirane za septembar 2026. godine. Iako zvaničnici tvrde da oštećene knjige nisu unikatne te da će, nakon sušenja i restauracije, biti spašene, ovaj incident pojačao je dodatnu zabrinutost.
Prostrane i historijske zgrade Luvra, nekadašnje kraljevske palače Francuske, očito zahtijevaju više ulaganja nego što je trenutno dostupno. Muzej, koji je prošle godine primio 8,7 miliona posjetitelja, priznao je da se suočava sa „strukturnim problemima“. Čak je i prošlog mjeseca morao privremeno zatvoriti neke kancelarije i jednu javnu galeriju zbog oslabljenih podnih greda.
Kako bi prikupio sredstva za modernizaciju, muzej je u novembru najavio povećanje cijena ulaznica. Od 14. januara 2026. pojedinačna ulaznica za posjetitelje izvan Evropskog ekonomskog prostora koštat će 32 eura, što predstavlja rast od 45 %. Očekuje se da će taj potez donijeti dodatnih 15 do 20 miliona eura godišnje za unapređenje infrastrukture.
Sindikati ipak zahtijevaju hitno ulaganje u poboljšanje objekata, jačanje sigurnosti i zaštitu zaposlenika, posjetitelja i vrijednih zbirki muzeja. Predstavnik sindikata CGT, Kristijan Galani (Christian Galani), sažeo je nezadovoljstvo radnika.
- Nalazimo se u zapuštenom muzeju koji je pokazao svoje sigurnosne slabosti - rekao je, naglasivši da je odluka o štrajku, koji počinje sljedećeg ponedjeljka, donijeta jednoglasno.
- Potrebna nam je bolja dinamika i promjena tempa - zaključio je Galani.