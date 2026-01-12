Bivši gruzijski premijer Garibašvili osuđen na pet godina zatvora zbog pranja novca

Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili služit će petogodišnju zatvorsku kaznu, saopćili su tužioci u ponedjeljak, nakon što je pristao da prizna krivicu po optužbama za pranje novca velikih razmjera.

Garibašvili je obavljao funkciju premijera od 2021. do 2024. godine, kao i ranije od 2013. do 2015. godine, a dugo je važio za bliskog saveznika Bidzine Ivanišvilija, milijardera i bivšeg premijera koji se često smatra faktičkim vladarom Gruzije, javlja Reuters.

Njegovo hapšenje i zatvorska kazna predstavljaju prvi slučaj da se visoki pripadnik vladajuće elite suoči s krivičnim gonjenjem u okviru šireg obračuna usmjerenog protiv opozicionih lidera.

Tužilaštvo i policija su u oktobru izvršili pretres Garibašvilijevog doma, kao i domova još dvojice Ivanišvilijevih saradnika, te saopćili da su u rezidenciji bivšeg poslovnog rukovodioca pronašli 6,5 miliona dolara u gotovini.

Garibašvili se nije javno oglašavao o raciji niti o optužbama, a ni danas nije bio dostupan za komentar. Njegov advokat je lokalnim medijima rekao da je priveden.

Tužilaštvo je saopćilo da će Garibašvili također biti kažnjen novčanom kaznom od 375.230 dolara.