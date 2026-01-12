Hamas započeo pripeme za potpunu predaju vlasti nad Gazom

Hamas je u nedjelju saopćio da je izdao upute svim vladinim tijelima i institucijama u Pojasu Gaze da započnu pripreme za potpunu predaju vlasti nezavisnom palestinskom tehnokratskom tijelu.

Portparol Hamasa Hazem Kasem (Hazem Qassem) izjavio je u televizijskom obraćanju da je ova odluka donesena nakon najave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o namjeri formiranja mirovnog vijeća za Pojas Gaze. Kasem je naglasio da je odluka pokreta da se odrekne kontrole nad državnim institucijama "jasna i konačna".

Dodao je da su izdane precizne smjernice kako bi se omogućio nesmetan proces primopredaje vlasti, s ciljem osiguranja efikasnog funkcionisanja tehnokratske administracije, ocijenivši taj potez kao čin u skladu s "višim palestinskim interesom".

Kasem je naveo i da ovaj korak predstavlja dio provedbe plana koji je doveo do obustave rata u Gazi, a koji je potpisan u Šarm el-Šeiku.

Podsjetio je da su se palestinske frakcije ranije saglasile o prijenosu upravljanja Pojasom Gaze na privremeni palestinski odbor, sastavljen od nezavisnih ličnosti i stručnjaka iz tog područja. Taj dogovor postignut je na sastanku održanom u Kairu 24. oktobra.

Frakcije su, također, pozvale na izradu jedinstvene nacionalne strategije s ciljem revitalizacije Palestinske oslobodilačke organizacije, kao jedinog legitimnog predstavnika palestinskog naroda, te osiguranja njene vodeće uloge u narednoj fazi.