Muškarac (21) uhapšen u Iraku zbog veze s kriminalnom mrežom

Dvadesetjednogodišnji švedski državljanin, koji se nalazio na listi najtraženijih osoba u Evropskoj uniji (EU), uhapšen je u Iraku.

Osumnjičeni je povezan s kriminalnom mrežom Foxtrot i smatra se da je imao centralnu ulogu u koordinaciji nasilja kao usluge, uključujući regrutaciju i eksploataciju maloljetnika.

Ovo hapšenje predstavlja značajan operativni uspjeh za Operativnu radnu grupu (OTF) GRIMM, koja cilja na kriminalne mreže koje koriste prekograničnu infrastrukturu za vršenje nasilja i izolaciju ključnih ličnosti djelujući izvan EU.

Tokom iste akcije, uhapšena je i još jedna osoba povezana s istom mrežom. Za njom tragaju švedske pravosudne vlasti zbog više teških krivičnih djela, uključujući zavjeru za ubistvo i krivična djela povezana s eksplozivima.

Švedske vlasti vjeruju da će hapšenje 21-godišnjaka značajno oslabiti sposobnost mreže da koordinira nasilje na međunarodnom nivou.