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ŠVEDSKI DRŽAVLJANIN

Muškarac (21) uhapšen u Iraku zbog veze s kriminalnom mrežom

Smatra se da je imao centralnu ulogu u koordinaciji nasilja kao usluge, uključujući regrutaciju i eksploataciju maloljetnika

Muškarac uhapšen u Iraku. Platforma X

A. O.

13.1.2026

Dvadesetjednogodišnji švedski državljanin, koji se nalazio na listi najtraženijih osoba u Evropskoj uniji (EU), uhapšen je u Iraku.

Osumnjičeni je povezan s kriminalnom mrežom Foxtrot i smatra se da je imao centralnu ulogu u koordinaciji nasilja kao usluge, uključujući regrutaciju i eksploataciju maloljetnika.

Ovo hapšenje predstavlja značajan operativni uspjeh za Operativnu radnu grupu (OTF) GRIMM, koja cilja na kriminalne mreže koje koriste prekograničnu infrastrukturu za vršenje nasilja i izolaciju ključnih ličnosti djelujući izvan EU.

Tokom iste akcije, uhapšena je i još jedna osoba povezana s istom mrežom. Za njom tragaju švedske pravosudne vlasti zbog više teških krivičnih djela, uključujući zavjeru za ubistvo i krivična djela povezana s eksplozivima.

Švedske vlasti vjeruju da će hapšenje 21-godišnjaka značajno oslabiti sposobnost mreže da koordinira nasilje na međunarodnom nivou.

# KRIMINAL
# EU
# IRAK
# ŠVEDSKA
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