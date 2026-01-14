Japanska premijerka spremna raspisati prijevremene izbore u februaru

Premijerka Japana Sanae Takaichi u srijedu će obavijestiti visoke stranačke zvaničnike o svom planu da raspiše opće izbore kako bi iskoristila snažnu javnu podršku svojoj vladi, izvijestili su mediji.

Takaichi je u oktobru imenovana za prvu ženu na poziciji premijera Japana, a njen kabinet uživa podršku od oko 70 posto, piše AFP.

Međutim, njen vladajući blok ima tek tijesnu većinu u moćnom donjem domu parlamenta, što otežava provođenje ambiciozne političke agende.

Na sastanku u srijedu, Takaichi će reći visokim zvaničnicima Liberalno-demokratske partije (LDP) da namjerava raspustiti donji dom 23. januara, izvijestio je poslovni dnevnik Nikkei Shimbun, pozivajući se na neimenovane izvore iz vlade i LDP-a.

- To bi otvorilo put za vanredne izbore s ciljem povećanja broja mjesta vladajuće stranke - naveo je Nikkei.

Javni servis NHK također je izvijestio da Takaichi koordinira sastanak sa visokim zvaničnicima kako bi objasnila svoj plan. Sastanak s čelnicima LDP-a i članovima koalicionog partnera, Japanske inovacijske partije, trebao bi se održati kasno u srijedu, prenio je TV Asahi.

Glavni vladin glasnogovornik Minoru Kihara odbio je komentirati izvještaje, rekavši da je to odluka koju premijerka treba donijeti.

Ako Takaichi raspusti donji dom 23. januara, što je početak redovne parlamentarne sjednice, najvjerovatniji datum izbora bio bi 8. februar, izvijestili su različiti mediji.

Skrativši period između raspuštanja parlamenta i općih izbora, Takaichi se nada da će umanjiti utjecaj izbora na parlamentarnu raspravu o budžetskom prijedlogu za narednu fiskalnu godinu, naveo je Yomiuri.

Kabinet Takaichi odobrio je rekordni budžet od 122,3 triliona jena (768 milijardi dolara) za fiskalnu godinu od aprila 2026., a ona je obećala da će što prije dobiti parlamentarnu saglasnost kako bi se odgovorilo na inflaciju i ojačala četvrta najveća svjetska ekonomija.