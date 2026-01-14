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SUTRA U AVAZU

Ekskluzivno o stanju u Iranu: Kako je glad zapalila državu

Uprkos komunikacijskoj blokadi, „Dnevni avaz“ je stupio u kontakt s profesoricom i autoricom više knjiga o Iranu, koja prati događaje u zemlji

Protesti u Iranu. Platforma X

I. Ć.

14.1.2026

Iran potresaju najveći masovni protesti u posljednjih nekoliko godina. 

Ekonomsko nezadovoljstvo, izazvano sankcijama, visokom inflacijom i padom prihoda od izvoza, preraslo je u otvorenu pobunu protiv vlasti, uz, prema procjenama svjetskih agencija, više hiljada mrtvih i desetke hiljada privedenih.

Režim je odgovorio gotovo potpunom blokadom interneta i mobilnih mreža, otežavajući provjeru informacija, uključujući navode o pogubljenjima demonstranata koje vlast naziva „teroristima“.

Uprkos komunikacijskoj blokadi, „Dnevni avaz“ je stupio u kontakt s profesoricom i autoricom više knjiga o Iranu, koja prati događaje u zemlji.

Ona ističe su nemiri otvorili i dublja pitanja, uključujući javno spaljivanje simbola režima i otvorene pozive na njegovo svrgavanje.

Njenu analizu čitajte sutra u najtiražnijoj i nautjecajnijoj novini u BiH.

# IRAN
# PROTESTI
# DNEVNI AVAZ
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