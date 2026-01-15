Iran zatvorio svoj zračni prostor za komercijalne letove na nekoliko sati

Iran je u četvrtak rano ujutro zatvorio svoj zračni prostor za komercijalne letove na nekoliko sati bez objašnjenja, dok tenzije s Sjedinjenim Državama ostaju visoke zbog obračuna Teherana s masovnim protestima širom zemlje.

Zatvaranje je trajalo više od četiri sata, prema uputama za pilote koje je izdao Iran, zemlja koja se nalazi na ključnoj istočno-zapadnoj avionskoj ruti, piše AP.

Međunarodni prijevoznici skretali su sjeverno i južno oko Irana, ali nakon jedne produžene zabrane činilo se da je zatvaranje isteklo, a nekoliko domaćih letova bilo je u zraku neposredno nakon 7 sati ujutro.

Iran je ranije zatvarao svoj zračni prostor tokom 12-dnevnog rata protiv Izraela u junu i kada je razmjenjivao vatru s Izraelom tokom rata Izraela i Hamasa. Iako nije bilo znakova trenutnih neprijateljstava, zatvaranje je odmah pogodilo globalnu avijaciju jer se Iran nalazi na ključnoj ruti za aviokompanije.

- Nekoliko aviokompanija već je smanjilo ili obustavilo usluge, a većina prijevoznika izbjegava iranski zračni prostor - navodi SafeAirspace, web stranica koja pruža informacije o zračnom saobraćaju.

- Situacija može signalizirati daljnje sigurnosne ili vojne aktivnosti, uključujući rizik od raketnih napada ili pojačane protuzračne odbrane, što povećava rizik od pogrešne identifikacije zračnog saobraćaja za putnike - naveli su.

Iran je u prošlosti pogrešno identificirao komercijalni avion kao neprijateljski cilj. Godine 2020. iranska protuzračna odbrana oborila je avion Ukraine International Airlines Flight PS752 s dvije rakete zemlja-zrak, usmrtivši svih 176 putnika i članova posade. Iran je danima odbacivao optužbe da je oborio avion kao zapadnu propagandu, prije nego što je konačno priznao.

Zatvaranje zračnog prostora uslijedilo je dok je osoblju na jednoj ključnoj američkoj vojnoj bazi u Kataru savjetovano da se evakuira. Američka ambasada u Kuvajtu također je naredila svom osoblju da privremeno obustavi odlazak u više vojnih baza u toj maloj zaljevskoj zemlji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je hitnu sjednicu o Iranu na zahtjev Sjedinjenih Država u četvrtak poslijepodne.

Američki predsjednik Donald Trump dao je u srijedu niz izjava koje su ostale nejasne, kakve bi američke akcije, ako ih bude, mogle uslijediti protiv Irana.