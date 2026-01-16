Snimio čudno stvorenje na vratima i sve zaprepastio: Poručuju mu da ga spali

Društvena mreža Reddit mjesto je gdje korisnici dijele raznovrsne sadržaje, a trenutno je pažnju privukao snimak koji dolazi iz Britanije.

Naime na snimku se vidi čudno stvorenje , a korisnici su pisali različite komentare o čemu je riječ.

- Vidio sam ovu spodobu na sjeverozapadu zemlje. Uopšte mi se ne dopada način na koji se kreće. Kakva je ovo nakaza i treba li da se bojim? - napisao je autor objave i izazvao lavinu komentara.

- Ako je segmentirana, riječ je o pijavici. Ako nije, vjerovatno je pljosnati crv i treba ga ubiti. Postoje vrste koje se mogu podijeliti na dva dijela i nastaviti da žive - napisao je jedan korisnik.

- To je pljosnati crv. Ne mogu da kažem o kojoj je tačno vrsti riječ. Ubiješ ga i pregledaš ćoškove, naročito ako u blizini ima kućnih ljubimaca ili djece - poručuje drugi.

- Pljosnate crve je potrebno spaliti kako bi se zaista uništili. Sječenje ih može umnožiti, a ni gaženje nije ništa efikasnije - smatra treći komentator.

- To je pljosnati crv, grabljivac koji lovi kišne gliste i drugi plijen. U ovom trenutku odvaja se od svog klona. Ovi crvi love noću, ali sami po sebi nisu štetni niti predstavljaju pretnju ljudima ili kućnim ljubimcima, ako ih samo posmatrate. Ako ga presiječeš, dobit ćeš dva. Ignoriši ga ili, ako je potrebno, pokupi pomoću čaše i kartona. Ne diraj ga rukama i odnesi ga na neko zabačeno mjesto - napisao je četvrti.