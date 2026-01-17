Tramp odobrio niz pomilovanja, među njima i žena kojoj je ranije već ublažio kaznu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) posljednjih dana dao je saglasnost za veliki broj pomilovanja i ublažavanja kazni.

Među pomilovanima se nalaze otac jednog od ključnih donatora njegovom super PAC-u, bivša guvernerka Portorika, kao i žena kojoj je već tokom prvog mandata kazna bila smanjena, ali je kasnije ponovo završila iza rešetaka zbog nove prevare.

Neposredno prije isteka svog prvog predsjedničkog mandata 2021. godine, Tramp je ublažio kaznu Adriani Kemberos (Adrian i Camberos). Ona je ranije bila osuđena zbog učešća u shemi u kojoj su bočice energetskog napitka 5-Hour Energy, namijenjene preprodaji u Meksiku, zadržavane na američkom tržištu. Prema navodima tužilaca, zajedno sa saradnicima na originalne boce lijepila je lažne etikete, punila ih falsifikovanim sadržajem i potom ih prodavala kao originalan proizvod.

Tokom 2024. godine, ona i njen brat Andres Kemberos (Andres) osuđeni su u drugom, odvojenom postupku. Ovoga puta proglašeni su krivima zbog obmanjivanja proizvođača kako bi pribavili veleprodajnu robu i dodatne količine po znatno nižim cijenama, tvrdeći da će proizvodi biti prodavani u Meksiku ili ustanovama poput zatvora i centara za rehabilitaciju. Prema optužnici, robu su potom preprodavali distributerima u SAD-u po znatno višim cijenama.

Porodica Kemberos bila je među 13 osoba koje je Tramp pomilovao u četvrtak, dok je dodatnih osam osuđenika dobilo zamjenu kazne. Dan kasnije objavljeno je i novo pomilovanje za Terena Pajzera (Terren Peizer), koji živi na relaciji Portoriko–Kalifornija, a bio je direktor zdravstvene kompanije Ontrak sa sjedištem u Majamiju.

Pajzer je prethodno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 42 mjeseca, kao i na novčanu kaznu od 5,25 miliona dolara, zbog uloge u šemi insajderskog trgovanja kojom je izbjegao gubitke veće od 12,5 miliona dolara, saopćilo je Ministarstvo pravde SAD-a.

Tokom prve godine svog drugog mandata, Tramp je znatno intenzivirao korištenje predsjedničkih ovlasti za pomilovanja i ublažavanja kazni, često u slučajevima koje su savezni tužioci ranije navodili kao primjere teških krivičnih djela. Ove odluke dolaze u trenutku kada njegova administracija nastoji oslabiti institucionalne mehanizme za zaštitu javnog integriteta, uključujući i smjenu čelnika Ureda Ministarstva pravde zaduženog za pomilovanja.

Ove sedmice pomilovana je i bivša guvernerka Portorika Vanda Vaskez (Wanda Vázquez), koja je u augustu prošle godine priznala krivicu zbog kršenja federalnih propisa o finansiranju kampanja. U tom predmetu, prema navodima vlasti, bili su uključeni i bivši agent FBI-ja te jedan venecuelanski bankar. Izricanje presude bilo je zakazano za kraj ovog mjeseca.

Savezni tužioci zahtijevali su kaznu od godinu dana zatvora, čemu se odbrana Vandez Vaskez usprotivila, optužujući ih da krše sporazum o priznanju krivice postignut prethodne godine, na osnovu kojeg su ranije, teže optužbe — uključujući mito i prevaru — povučene.

Advokati su isticali da je Vaskez priznala krivicu isključivo za prihvatanje obećanja o donaciji za kampanju, koja nikada nije realizirana.

U istom slučaju bio je uključen i bankar Hulio Erera Velutini (Julio Herrera Velutini), čija je kćerka Izabela Erera (Isabela Herrera) tokom 2024. godine donirala 2,5 miliona dolara Trampovom super PAC-u MAGA Inc., a dodatni milion dolara toj organizaciji uplatila je prošlog ljeta. Treći optuženi bio je bivši agent FBI-ja Mark Rosini (Mark Rossini), koji je također dobio predsjedničko pomilovanje.

Najnoviji val ovih odluka nastavlja se na ranija Trampova pomilovanja, među kojima su i ona data demokratskom bivšem guverneru savezne države Illinois Rodu Blagojeviću (Rod Blagojevich), kao i republikanskom bivšem guverneru Konektikata Džonu Roulandu (John Rowland), čiju je političku karijeru obilježilo više korupcijskih skandala i dvije federalne zatvorske kazne.