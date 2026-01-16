Tramp se zahvalio Iranu što je otkazao pogubljenja političkih zatvorenika

- Iran je otkazao vješanje više od 800 ljudi - rekao je Tramp novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće, uoči vikenda koji je planirao provesti na svom imanju Mar-a-Lago u Palm Biču, na Floridi. Dodao je da “izuzetno poštuje činjenicu da su to otkazali”.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u petak je na neuobičajen način javno zahvalio vlastima Irana zbog odluke da obustave pogubljenja za koja je, kako je naveo, bilo planirano da obuhvate stotine političkih zatvorenika.

Američki predsjednik je sličnu poruku objavio i na svojoj društvenoj mreži, navodeći da je više od 800 osoba trebalo biti pogubljeno, ali da do izvršenja kazni ipak neće doći.

- Hvala vam - poručio je Tramp.

Prijetnje vojnom intervencijom

Njegove izjave uslijedile su nakon višednevnih poruka u kojima je sugerirao da bi Sjedinjene Američke Države mogle vojno reagirati ukoliko Iran pokrene masovna ubistva tokom širokih protesta koji su zahvatili tu zemlju.

Prema navodima aktivista, broj poginulih tokom protesta i dalje raste, ali je Trampov nastup nagovijestio slabljenje izgleda za američku vojnu intervenciju, upravo zbog odluke Teherana da odustane od pogubljenja.

Iako je predsjednikova ocjena u suprotnosti s kompleksnom situacijom na terenu, čini se da predstavlja povlačenje u odnosu na ranije izjave u kojima je američki napad na Iran opisivao kao moguću opciju.

Trampove ranije izjave

Tramp je ranije, govoreći o Iranu i demonstrantima, poručio: "Pomoć je na putu".

Upitan da li ta poruka i dalje važi, u petak je kratko odgovorio: "Pa, vidjet ćemo".