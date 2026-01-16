Tramp: SAD spreman da obnovi posredovanje između Egipta i Etiopije o podjeli vode rijeke Nil

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da je SAD spreman da obnovi posredovanje između Egipta i Etiopije oko dugotrajnog spora o podjeli vode rijeke Nil, javlja Anadolu.

U pismu egipatskom predsjedniku, Tramp je zahvalio Abdelu Fatahu al-Sisiju na njegovoj ulozi u "uspješnom" posredovanju u prekidu vatre između Izraela i palestinske grupe Hamas.

- U duhu našeg ličnog prijateljstva i američke posvećenosti miru i dobrobiti egipatskog naroda, spreman sam da ponovo pokrenem američko posredovanje između Egipta i Etiopije kako bismo odgovorno riješili pitanje 'dijeljenja vode Nila' jednom zauvijek - napisao je Tramp u pismu.

Naglasio je "duboki značaj" rijeke Nil za Egipat i rekao da svaki sporazum mora zaštititi dugoročne potrebe za vodom zemlje, kao i Sudana i Etiopije.

- Sjedinjene Američke Države potvrđuju da nijedna država u ovoj regiji ne bi trebala jednostrano kontrolisati dragocjene resurse Nila i pritom stavljati svoje susjede u nepovoljan položaj - dodao je.