Trampova administracija tri ogranka Muslimanskog bratstva označila kao terorističke organizacije

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) proglasila je tri ogranka Muslimanskog bratstva terorističkim organizacijama, objavili su u utorak Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država i State Department. Mjere se odnose na libanski, jordanski i egipatski ogranak, za koje američke vlasti tvrde da predstavljaju prijetnju SAD-u i američkim interesima.

Teška kvalifikacija

State Department libanski ogranak označio je kao stranu terorističku organizaciju, što predstavlja najtežu takvu kvalifikaciju i podrazumijeva da je krivično djelo pružati bilo kakvu materijalnu podršku toj grupi. Jordanski i egipatski ogranak Ministarstvo finansija stavilo je na listu posebno označenih globalnih terorista zbog, kako je navedeno, pružanja podrške Hamasu.

- Ove oznake predstavljaju početne korake u kontinuiranom i sistematskom naporu da se osujeti nasilje i destabilizacija koju sprovode ogranci Muslimanskog bratstva gdje god da djeluju - naveo je američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u saopćenju.

- Sjedinjene Države će iskoristiti sve raspoložive alate kako bi ove ogranke Muslimanskog bratstva lišile resursa za provođenje ili podršku terorizmu - dodaje se u saopćenju.

Rubio i američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) dobili su prošle godine ovlaštenje izvršnom uredbom koju je potpisao Tramp da utvrde na koji način je najprimjerenije uvesti sankcije grupama za koje američki zvaničnici tvrde da učestvuju u kampanjama nasilja i destabilizacije koje štete SAD-u i drugim regijama. Lideri Muslimanskog bratstva ranije su tvrdili da se odriču nasilja.

U Trampovoj izvršnoj uredbi posebno su izdvojeni ogranci u Libanu, Jordanu i Egiptu, uz tvrdnju da je jedno krilo libanskog ogranka ispaljivalo rakete na Izrael nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je doveo do rata u Gazi. U dokumentu se navodi i da su lideri grupe u Jordanu pružali podršku Hamasu.

Muslimansko bratstvo osnovano je u Egiptu 1928. godine, ali je u toj zemlji zabranjeno 2013. godine. Jordan je u aprilu ove godine objavio potpunu zabranu djelovanja Muslimanskog bratstva.

Nejten Braun (Nathan Brown), profesor političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Džordž Vašington (George Washington University), izjavio je da bi neke američke saveznice, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Egipat, vjerovatno pozdravile ovu odluku.

- Za druge vlade u kojima se Bratstvo toleriše, ovo bi moglo predstavljati trn u bilateralnim odnosima - kazao je Braun, navodeći Katar i Tursku kao primjere.

Posljedice po zahtjeve za vize i azil

Braun je dodao da bi oznaka uvedena ograncima Muslimanskog bratstva mogla imati posljedice po zahtjeve za vize i azil osoba koje pokušavaju ući ne samo u SAD nego i u zemlje zapadne Evrope i Kanadu.

- Mislim da bi ovo dalo imigracionim službenicima snažniju osnovu za sumnju i moglo bi učiniti sudove manje spremnim da dovode u pitanje bilo kakvu zvaničnu akciju protiv članova Bratstva koji nastoje ostati u ovoj zemlji ili traže politički azil - rekao je.

Tramp je još 2019. godine, tokom svog prvog predsjedničkog mandata, razmatrao mogućnost da Muslimansko bratstvo proglasi terorističkom organizacijom. Pojedini istaknuti Trampovi saveznici, uključujući desničarsku influensericu Lauru Lumer (Laura Loomer), ranije su vršili pritisak na njegovu administraciju da zauzme oštriji stav prema ovoj grupi.

Dvije savezne države u kojima vlast drže republikanci – Florida i Teksas – već su ove godine proglasile Muslimansko bratstvo terorističkom organizacijom.