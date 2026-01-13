Komandant britanske vojske: Još nismo kompletirali nacionalni plan odbrane

Komandant britanskog Generalštaba, maršal Ričard Najton (Sir Richard Knighton), izjavio je jučer tokom saslušanja pred zastupnicima da Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom) u ovom trenutku nema uspostavljen nacionalni plan odbrane, niti razrađene procedure za mobilizaciju zdravstvenog sistema u slučaju općeg rata na evropskom tlu.

Kako je naveo, država ne raspolaže detaljnim planom koji bi definisao odgovor u ratnim okolnostima, uključujući i način na koji bi Nacionalna zdravstvena služba (National Health Service) organizovala i angažovala ljekare i medicinske sestre radi zbrinjavanja velikog broja ranjenika.

Time je potvrdio raniji izvještaj britanskog medija Sky News, objavljen prije gotovo dvije godine, a njegova izjava dolazi u trenutku sve izraženijih upozorenja o mogućem sukobu s Rusijom, dok Donald Tramp (Trump) javno iznosi neprijateljsku retoriku u vezi s mogućim prisvajanjem Grenlanda.

Tokom saslušanja održanog u ponedjeljak, Najton je također istakao da Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva nema dovoljno finansijskih sredstava kako bi istovremeno realizovalo postojeći program nabavke vojne opreme i dodatne ciljeve predviđene sveobuhvatnom revizijom odbrane, objavljenom u junu.

- Još nismo kompletirali nacionalni plan odbrane - priznao je Najton odgovarajući na pitanje zastupnika Odbora za odbranu iz Liberalno-demokratske stranke, Majka Martina (Mike Martin), da li bi takav dokument trebao postojati.

Iako je izbjegavao direktno govoriti o budžetskom deficitu i nije želio koristiti izraz „rezovi“, potvrdio je da se među razmatranim opcijama nalaze i smanjenje ili usporavanje pojedinih vojnih programa.