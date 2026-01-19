Kanada načelno prihvatila učešće u Trampovom Odboru za mir u Gazi

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) izjavio je da je načelno prihvatio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o formiranju Odbora za mir u Gazi, naglasivši da detalji tog plana još nisu precizirani.
Karni je naveo da ga je Tramp kontaktirao prije nekoliko sedmica kako bi predstavio ovu ideju, te da je sada dao principijelnu saglasnost za učešće, iako konkretni razgovori o načinu funkcioniranja još nisu održani.
- Nismo prošli kroz sve detalje strukture, kako će funkcionirati, čemu služi finansiranje i tako dalje - rekao je Karni novinarima u Dohi i dodao: "Na tome ćemo raditi u narednim danima."
Kanadski premijer je poručio da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se ublažile patnje stanovništva u Gazi.
Na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa o pridruživanju Odboru za mir, koji je zamišljen kao mehanizam za rješavanje sukoba širom svijeta, brojne vlade reagirale su oprezno. Diplomati upozoravaju da bi takav plan mogao ugroziti ulogu i rad Ujedinjenih naroda.
Prema kopiji pisma i nacrta povelje u koje je imao uvid Reuters, Odborom bi doživotno predsjedavao Tramp, a njegov prvi zadatak bio bi fokusiran na sukob u Gazi, nakon čega bi se djelovanje proširilo i na druge globalne konflikte. U dokumentu se navodi da bi mandati država članica trajali tri godine, osim u slučaju da uplate milijardu dolara za finansiranje rada odbora, čime bi stekle status stalnih članica.
Među pozvanima da učestvuju u radu Odbora za mir nalaze se lideri Francuske, Njemačke, Italije, Mađarske, Australije i Kanade, kao i predstavnici Evropske komisije te ključnih bliskoistočnih sila.