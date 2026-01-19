Kanada načelno prihvatila učešće u Trampovom Odboru za mir u Gazi

Kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) izjavio je da je načelno prihvatio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o formiranju Odbora za mir u Gazi, naglasivši da detalji tog plana još nisu precizirani.

Karni je naveo da ga je Tramp kontaktirao prije nekoliko sedmica kako bi predstavio ovu ideju, te da je sada dao principijelnu saglasnost za učešće, iako konkretni razgovori o načinu funkcioniranja još nisu održani.

- Nismo prošli kroz sve detalje strukture, kako će funkcionirati, čemu služi finansiranje i tako dalje - rekao je Karni novinarima u Dohi i dodao: "Na tome ćemo raditi u narednim danima."

Kanadski premijer je poručio da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se ublažile patnje stanovništva u Gazi.