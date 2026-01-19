Jedna osoba ubijena u gradskoj vijećnici tokom pucnjave, ranjen i policajac

U pucnjavi koja se u ponedjeljak, 19. januara, dogodila u zgradi gradske vijećnice u mjestu Hripska (Chřibská), na sjeveru Češke Republike, jedna osoba je smrtno stradala, dok su najmanje četiri osobe ranjene, među njima i jedan policijski službenik, saopćila je policija.

Prema zvaničnim informacijama, napadač je tokom policijske intervencije smrtno ranjen, te je potvrđeno da više ne postoji opasnost za građane.

Incident se dogodio u prostorijama gradske vijećnice, a motiv pucnjave zasad nije poznat.

Policija je izvršila uviđaj i provodi dalju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.