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STRAVIČNO

Jedna osoba ubijena u gradskoj vijećnici tokom pucnjave, ranjen i policajac

Prema zvaničnim informacijama, napadač je tokom policijske intervencije smrtno ranjen

Češka policija. Facebook

M. P.

19.1.2026

U pucnjavi koja se u ponedjeljak, 19. januara, dogodila u zgradi gradske vijećnice u mjestu Hripska (Chřibská), na sjeveru Češke Republike, jedna osoba je smrtno stradala, dok su najmanje četiri osobe ranjene, među njima i jedan policijski službenik, saopćila je policija.

Prema zvaničnim informacijama, napadač je tokom policijske intervencije smrtno ranjen, te je potvrđeno da više ne postoji opasnost za građane.

Incident se dogodio u prostorijama gradske vijećnice, a motiv pucnjave zasad nije poznat.

Policija je izvršila uviđaj i provodi dalju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

# PUCNJAVA
# ČEŠKA
# TRAGEDIJA
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