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INDEKSI U PADU

Evropska berza u haosu nakon Trampove najave uvođenja novih carina: Razmatraju se kontramjere

Razmišlja se o uvođenju carina na američku robu vrijednu do 93 milijarde dolara

Berzanski indeksi u padu. Platforma X

M. P.

19.1.2026

Evropski berzanski indeksi su danas u padu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) tokom vikenda najavio uvođenje dodatne carine od 10 posto na uvoz robe iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske, koja stupa na snagu 1. februara.

- Trump je uveo ovu carinu državama koje se protive američkim planovima za preuzimanje danske teritorije Grenland i zaprijetio da će tarifa porasti na 25 posto od 1. juna, ako se u međuvremenu ne postigne sporazum koji bi omogućio Vašingtonu da „otkupi“ ovu oblast - prenosi CNBC.

Evropska unija razmatra kontramjere i uvođenje carina na američku robu vrijednu do 93 milijarde dolara, što je izazvalo nesigurnost na tržištu i pad akcija francuskih kompanija za luksuznu robu LVMH za 3,7 posto, a Keringa za 3,2 posto.

# BERZA
# TRUMP
# SAD
# CARINE
# EU
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