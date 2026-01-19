Evropska berza u haosu nakon Trampove najave uvođenja novih carina: Razmatraju se kontramjere

Evropski berzanski indeksi su danas u padu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) tokom vikenda najavio uvođenje dodatne carine od 10 posto na uvoz robe iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske, koja stupa na snagu 1. februara.

- Trump je uveo ovu carinu državama koje se protive američkim planovima za preuzimanje danske teritorije Grenland i zaprijetio da će tarifa porasti na 25 posto od 1. juna, ako se u međuvremenu ne postigne sporazum koji bi omogućio Vašingtonu da „otkupi“ ovu oblast - prenosi CNBC.

Evropska unija razmatra kontramjere i uvođenje carina na američku robu vrijednu do 93 milijarde dolara, što je izazvalo nesigurnost na tržištu i pad akcija francuskih kompanija za luksuznu robu LVMH za 3,7 posto, a Keringa za 3,2 posto.