Tramp branio grube reakcije ICE-a i poručio da će agenti "ponekad pogriješiti"

Američki predsjednik Donald Trump branio je u utorak agresivne taktike provođenja zakona od strane imigracijskih agenata, priznajući da službenici mogu biti pretjerano nasilni, ali je opravdao njihove postupke zbog opasnosti kojoj su izloženi, javlja Anadolu.

- Ponekad će ICE (Imigracijska i carinska služba) biti pregruba prema nekome. Imaju posla s grubim ljudima, pogriješit će. Ponekad se može dogoditi i nešto strašno - rekao je Tramp novinarima.

Izrazio je žaljenje zbog pucnjave u kojoj su agenti ICE-a u Minnesoti 7. januara ubili Rene Nikol Gud (37), nazvavši to "tragedijom" i "strašnom stvari".

Smrt američke majke izazvala je široko rasprostranjene reakcije i zahtjeve za istragama na lokalnom, državnom i saveznom nivou, pretvarajući grad Mineapolis u žarište debate o provođenju imigracijskih zakona.

Tramp je imigracijske agente nazvao "patriotama" koji obavljaju "opasan posao" koji uključuje "grube ljude" i oružje, žaleći se da se suočavaju sa zlostavljanjem uprkos svojoj službi.

Optužbe iz Minesote

Američki predsjednik je rekao da su vlasti u Minesoti uhapsile 10.000 kriminalaca, opisujući ih kao "ozbiljne" prestupnike, uključujući "ubice i dilere droge" i "brutalne ubice".

Tramp je tvrdio da je u državi nestalo najmanje 19 milijardi dolara (16,2 milijarde eura), tvrdeći da su sredstva "u velikoj mjeri data" Somalijcima koji su ih "uzeli".

Optužbe proizlaze iz nedokazanih tvrdnji desničarskog influensera koji je naveo prevaru povezanu s javno subvencioniranim vrtićima među somalijskim stanovnicima Mineapolisa.

Napao je Somaliju kao "da nije čak ni zemlja" i "skoro najgora na svijetu" bez vlade i policije.

Politički napad

Tramp je posebno ciljao američku zastupnicu Ilhan Omar, tvrdeći da vrijedi 30 miliona dolara (25,58 miliona eura) i nazivajući je "pokvarenom kongresmenkom", dodajući: "Ne mogu je podnijeti."

Također je tvrdio da su izbori u Minesoti "potpuno korumpirani" i da je on pobijedio u toj državi "sva tri puta", nazivajući je "namještenom državom" gdje "Somalijci glasaju kao jedna grupa, čak i ako nisu građani", dajući 600.000 glasova protiv njega.