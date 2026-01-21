Tramp uputio poziv predsjednici Kosova Vjosi Osmani u njegov Odbor za mir kao jednu od osnivačica

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je poziv predsjednici Kosova Vjosi Osmani da se pridruži njegovom novoformiranom Odboru za mir, kao jedna od osnivačica ovog tijela.

Osmani je potvrdila da je prihvatila poziv te poručila kako je "duboko počastvovana ličnim pozivom predsjednika Donalda Trampa da predstavlja Republiku Kosovo kao osnivačka članica Odbora za mir, rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama u nastojanju da se izgradi sigurniji svijet".

- Pravo liderstvo ne govori samo o miru, već ga i isporučuje. Upravo to predsjednik Trump radi kroz ovu historijsku inicijativu. Amerika je pomogla da se donese mir Kosovu. Danas Kosovo čvrsto stoji kao američki saveznik, spremno da taj mir nosi dalje - navela je Osmani, dodajući da "historija pamti one koji prave hrabre korake u izgradnji mira".



