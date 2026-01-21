Tramp uputio poziv predsjednici Kosova Vjosi Osmani u njegov Odbor za mir kao jednu od osnivačica

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je poziv predsjednici Kosova Vjosi Osmani da se pridruži njegovom novoformiranom Odboru za mir, kao jedna od osnivačica ovog tijela.
Osmani je potvrdila da je prihvatila poziv te poručila kako je "duboko počastvovana ličnim pozivom predsjednika Donalda Trampa da predstavlja Republiku Kosovo kao osnivačka članica Odbora za mir, rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama u nastojanju da se izgradi sigurniji svijet".
- Pravo liderstvo ne govori samo o miru, već ga i isporučuje. Upravo to predsjednik Trump radi kroz ovu historijsku inicijativu. Amerika je pomogla da se donese mir Kosovu. Danas Kosovo čvrsto stoji kao američki saveznik, spremno da taj mir nosi dalje - navela je Osmani, dodajući da "historija pamti one koji prave hrabre korake u izgradnji mira".
Vrijedi podsjetiti da je Odbor za mir, koji vodi Donald Tramp, u početku planiran kao usko tijelo sa ograničenim brojem svjetskih lidera, namijenjeno nadzoru plana prekida vatre u Pojasu Gaze. Ipak, ambicije Trampove administracije ubrzo su se proširile, te se danas ovaj odbor najavljuje kao platforma za posredovanje u širim globalnim sukobima.
Prema dostupnim informacijama, Odbor za mir trebao bi funkcionisati kao svojevrsna paralelna struktura Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iako njegova povelja još nije zvanično objavljena, nacrt dokumenta do kojeg je došla agencija Associated Press pokazuje da će ključne ovlasti biti koncentrisane u rukama samog američkog predsjednika, dok će doprinos od milijardu dolara osiguravati stalno članstvo u odboru.
Do sada je učešće prihvatilo najmanje osam država, među kojima su Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko, Vijetnam, Kazahstan, Mađarska, Argentina i Bjelorusija, dok su pozivi upućeni i liderima Paragvaja, Kanade, Egipta i Turske. Paralelno s tim, Bijela kuća je najavila i formiranje Izvršnog odbora za Gazu, zaduženog za provođenje druge faze sporazuma o prekidu vatre, uključujući sigurnosne aranžmane, razoružavanje Hamasa i obnovu ratom razorene enklave.